مصر تكشف حقيقة إغلاق محطات المترو يومي الجمعة والسبت

أصدرت وزارة النقل المصرية بيانا على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، للرد على ما تردد من أنباء بشأن إغلاق محطات مترو الأنفاق يومي الجمعة والسبت بسبب الصيانة الضرورية.

ونفت الوزارة ما تناولته صفحات بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفتها بأنها صفحات "مزيفة"، كما أكدت أن محطات مترو الأنفاق كافة داخل القاهرة تعمل بكامل طاقتها.

وأضاف البيان أن تشغيل المترو يومي الجمعة والسبت سيكون كالمعتاد من الساعة 5.15 صباحا إلى الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، بالتوقيت المحلي.

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كما أهابت وزارة النقل بالمواطنين بعدم الانسياق وراء هذه الشائعات التي تهدف إلى إثارة بلبلة الرأي العام، وأن يتم الاعتماد على المصادر الرسمية فيما يتعلق بالأخبار الخاصة بمرافق وزارة النقل.

وقال كامل الوزير، وزير النقل المصري، في تصريحات صحافية منتصف أغسطس/آب الماضي، إن تكاليف تشغيل المترو سنويا تصل إلى 8 مليارات جنيه يتم تحصيل نصف المبلغ فقط من التذاكر.

وأضاف أنه بتحريك أسعار التذاكر 25 أو 30% تكون الوزارة قد نجحت في تحصيل جزءا من باقي العجز المتبقي للدولة، مضيفا أن تكاليف إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق 97 مليار جنيه.

وقال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، في تصريحات صحافية، إن إجمالي الاستثمارات في قطاع النقل "الطرق والموانئ والنقل النهري والسكك الحديد ومترو الأنفاق"، يقترب من تريليون جنيه مصري، وتحديداً نحو 950 مليار جنيه.