المنطقة الحرة لجبل علي توقع مذكرة تفاهم مع غرف التجارة الإسرائيلية

قالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية الجمعة إن المنطقة الحرة لجبل علي في الإمارات "جافزا" وقعت مذكرة تفاهم مع اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية.

وقالت الوكالة إن الاتفاقية الاستراتيجية" تستهدف بناء شراكات جديدة وإتاحة تبادل البيانات. واتفقت الإمارات وإسرائيل في أغسطس/آب على تطبيع العلاقات بين الدولتين.

ووقّع الاتفاقية سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، وأوريل لين، رئيس اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية.

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ووفقاً لمذكرة التفاهم بين جافزا واتحاد غرف التجارة الإسرائيلية، سيبذل الجانبان جهوداً حثيثة لتأسيس التواصل وبناء شراكات جديدة لتعزيز العلاقات التجارية. كما سيتبادل الجانبان البيانات التي من شأنها أن تخدم العلاقات الاقتصادية، بما في ذلك المعلومات حول اللوائح والقوانين وخطط الأعمال والفرص المتعلقة بالتخطيط الاقتصادي.

وأكد سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، أهمية هذه الاتفاقية، وقال: "فتحت التطورات الأخيرة والاتفاقيات الثنائية بين دولة الإمارات وإسرائيل آفاقاً جديدة ضمن طيف واسع من القطاعات. وفي موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، نرحب بهذه الخطوة الكبير ة التي ستوفر فرص نمو غير محدودة، حيث يمثل تأسيس علاقات مباشرة بين قوتين اقتصاديتين حيويتين ومتطورتين في منطقة الشرق الأوسط بالتأكيد قوة دافعة للنمو الاقتصادي، وسيسهم في تطوير قطاع الأعمال في دولة الإمارات. كما أن إسرائيل تمتاز بقدراتها الهائلة في مجال الابتكار والتقنيات الحديثة، بينما تتبوأ دولة الإمارات مكانة متقدمة في قطاع التجارة العالمية، وتعد من أكبر مراكز الأعمال على مستوى العالم".

وأضاف بن سليم: "وفقاً لبيانات البنك الدولي، تحتل دولة الإمارات المرتبة الخامسة عالمياً من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لمعدل القوة الشرائية والذي يصل إلى 74,000 دولار (271,580 درهم)، وتؤكد أرقام النمو لدينا هذه النتائج. ومع بلوغ الناتج المحلي الإجمالي للدولة 368.52 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2020، فإننا نأمل أن تزداد هذه الأرقام بشكل كبير في ظل الفرص الواعدة التي ستنشأ عبر هذه الشراكات. ونحن متفائلون بأن هذه الاتفاقية ستعزز قطاع الأعمال وتدعم التجارة في دولة الإمارات وإسرائيل والمنطقة بشكل عام".

من جهته، قال أوريل لين، رئيس اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية: "سيعود هذا الاتفاق بالفائدة على مجتمع الأعمال في كل من دبي وإسرائيل، حيث سيستفيد عدد أكبر من الشركات من المرافق والخدمات المتطورة التي توفرها جافزا، لتنشئ جسراً لقطاع الأعمال الإسرائيلي لتعزيز التجارة الخارجية للمنتجات والخدمات".

وأضاف لين: "هدفنا الرئيس يتمثل في تعزيز التعاون الاقتصادي وخلق فرص جديدة للشركات في الدولتين. ومن بين أهدافنا الرئيسة كذلك تقوية العلاقات التجارية وتعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة، ونأمل أن تدفع هذه الشراكة كلا البلدين إلى آفاق جديدة من النمو والازدهار".

يذكر أن "جافزا" واتحاد غرف التجارة الإسرائيلية ستتبادلان المعلومات حول أبحاث السوق والمعارض التجارية والبعثات التجارية التي يتم تنظيمها في البلدين، إضافة إلى التعاون في تنظيم المحاضرات والندوات والأنشطة والفعاليات التي تعزز العلاقات الاقتصادية.