ستاندرد آند بورز تثبت تصنيف السعودية وتتوقع أداء أفضل للاقتصاد

أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز عن التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية عند A-/A-2، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت في تقرير اطلعت عليه "العربية.نت" إنه من المتوقع أن ينكمش اقتصاد المملكة بـ 4.5% في 2020، وتتوقع عجزا في الموازنة قدره 11% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت أنها ترى أن وضع صافي الأصول السعودية قوي نسبيا سواء على صعيد الموازنة أو على صعيد الأرصدة الخارجية، وهو ما يدعم تصنيفها الائتماني.

وتتوقع الوكالة أن تحقق المملكة نموا في الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط 2.4% خلال الفترة من 2021 إلى 2023، فيما يصل متوسط عجز الموازنة خلال تلك الفترة إلى 5.1%.

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وقال حسين الرقيب مدير مركز زاد للاستشارات إن السعودية تجني الإجراءات الصحيحة التي قامت بها وزارة المالية، وهو تنويع مصادر الدخل، سواء من رفع الضرائب أو من موارد الدولة.

وأوضح في حديثه للعربية أن المحافظة على التصنيف الائتماني للمملكة، أمر جيد، لأن تكلفة الإقتراض سيكون مستواه جيد.

وذكر أن صندوق النقد الدولي، توقع انكماشا بـ 6.5%، لكن وزير المالية قال إن الإنكماش سيكون أقل من توقعات صندوق النقد الدولي، وجاءت ستاندرد أند بورز تؤكد تصريح الوزير.

وأكد أن الاقتصاد السعودي سيكون من أسرع الاقتصادات نموا بعد جائحة كورونا.