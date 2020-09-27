مسؤول كويتي: 3.3 مليار دولار عجزاً بالموازنة شهرياً

قال مصدر حكومي إن العجز المالي الفعلي لميزانية الكويت يبلغ حاليا نحو مليار دينار (3.3 مليار دولار) شهريا، مطالبا بضرورة وضع خطة إنقاذ اقتصادية سريعة لمعالجة الاختلالات في الميزانية العامة للدولة ووقف الهدر.

وذكر المصدر أن السيولة في صندوق الاحتياطي العام على وشك النفاد خلال الشهرين المقبلين، وفقا لجريدة الأنباء.

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وقال إن أسعار النفط الحالية التي تدور في فلك 40 دولارا للبرميل تضع الميزانية بمأزق شهري في كيفية تغطية هذا العجز الهائل في ظل ثبات بند المصروفات عند 20 مليار دينار مقابل إيرادات لا تتخطى 7 مليارات دينار.

وأضاف أن "الأوضاع ليست جيدة وينبغي تنفيذ قرارات اقتصادية صعبة وعاجلة من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية، وتخفيض حجم الميزانية بما لا يقل عن 5 ـ 6 مليارات دينار".

وقال إن الكويت فرصتها سانحة للخروج من المشكلة الاقتصادية الحالية وذلك نظرا لانخفاض أعداد السكان وبفضل بناء احتياطيات مالية ضخمة في صندوق احتياطي الأجيال القادمة على مدار 50 عاما.