الدوحة تدفع 1.95 مليار دولار لإنقاذ الخطوط القطرية

كشفت الخطوط الجوية القطرية اليوم الأحد، عن تلقيها دعما بقيمة 7.3 مليار ريال (1.95 مليار دولار) من حكومة قطر بعد أن خسرت 7 مليارات ريال على مدار السنة المالية المنتهية في 31 مارس آذار.

كانت شركة الطيران أعلنت في مارس آذار أنها ستسعى للحصول على دعم من الدولة بعد أن أضرت أزمة فيروس كورونا بقطاع السفر العالمي، لكنها لم تكشف من قبل عن حجم التمويل.

وقدمت الحكومة القطرية الدعم للخطوط القطرية بعد مارس آذار عندما تجاوزت خسائرها السنوية 50% من رأس المال، بحسب البيان المالي السنوي للمجموعة.

موضوع يهمك أعلنت الخطوط الجوية القطرية، اليوم الأحد، عن خسائر بلغت 7 مليارات ريال (1.92 مليار دولار) للسنة المالية المنتهية في 31... الخطوط القطرية تقر: تكبدنا خسائر بـ1.9 مليار دولار شركات

وجرى تحويل الدعم النقدي لاحقا إلى أسهم جديدة. وقالت الخطوط القطرية إن 2020 كان من أصعب سنواتها على الإطلاق، إذ زادت خسائرها بعد أن بلغت خسائر العام السابق 4.5 مليار ريال.

ومنذ منتصف 2017، أصبح محظورا على الشركة استخدام المجال الجوي للسعودية والإمارات والبحرين ومصر بسبب نزاع سياسي إقليمي، مما أجبر رحلات الخطوط القطرية على اجتياز مسارات أطول.

وخضعت شركة إير إيطاليا، التي امتلكت الخطوط القطرية حصة أقلية فيها، للتصفية في فبراير شباط.

ومازال التأثير الحقيقي للجائحة على الخطوط القطرية غير واضح حتى الآن في ضوء استمرار إجراءات احتواء الفيروس بعد انتهاء السنة المالية للشركة في مارس آذار.