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46 دولة تقدمت بطلبات لتجميد خدمة الدين إلى مجموعة العشرين

المصدر: دبي - العربية.نت
46 دولة تقدمت بطلبات لتجميد خدمة الدين إلى G20
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أكدت مجموعة العشرين أنها تستكشف سبلا هيكلية لضمان تمويل أطول أجلا للدول النامية، وهو ما يشمل تنمية أسواق رأس المال محليا والعمل على تحفيز استثمارات القطاع الخاص.

وأوضحت الأمانة السعودية لمجموعة العشرين في بيان، أن 46 دولة قدمت طلبات للحصول على مساعدة في إطار مبادرة تجميد مدفوعات خدمة الديون التي أقرتها مجموعة العشرين في أبريل الماضي، ثلاثون منها دول إفريقية.

وأكد البيان التزام مجموعة العشرين بتعليق مدفوعات خدمة الدين المستحقة على الدول منخفضة الدخل، مع الإشارة إلى أن هذه المبادرة يمكنها أن توفر أربعة عشر مليار دولار كسيولة آنية من الدول الدائنة هذا العام.

كلمات دالّة

#مجموعة العشرين, #دول, #ديون
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