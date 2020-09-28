بكين تشيد بحكم منظمة التجارة: واشنطن أخطأت بفرضها الرسوم

أشاد سفير الصين لدى منظمة التجارة العالمية، اليوم الاثنين، بحكم أصدرته لجنة بالمنظمة هذا الشهر قضى بأن واشنطن انتهكت القواعد من خلال فرض رسوم جمركية بمليارات الدولارات على الصين، ووصفه بأنه "موضوعي ونزيه".



وقال السفير تشانغ شيانغ تشن، في مؤتمر افتراضي حول التجارة شارك فيه أيضا نظيره الأميركي دينيس شيا، "نعتقد أن اللجنة اتخذت قرارا موضوعيا ونزيها".

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وأضاف قائلا "نأمل بأنه سيسهل الحل الفوري للنزاع بين الصين والولايات المتحدة".

إلى ذلك، قال البنك المركزي الصيني، اليوم الاثنين، إنه سيحافظ على وفرة السيولة على نحو معقول ويوجه تكاليف التمويل نحو الانخفاض.

وأضاف بنك الشعب الصيني، في بيان عقب اجتماع لجنته المعنية بالسياسة النقدية، أنه سيجعل هذه السياسة أكثر مرونة واستهدافا.



وتابع قائلا إنه سيحافظ على سعر صرف اليوان مستقرا بشكل أساسي.

وكانت الصين قد أبقت على سعر الإقراض الرئيسي للشركات والأفراد دون تغيير للشهر الخامس على التوالي في سبتمبر أيلول، كما كان متوقعا.



ولم يتغير سعر الاقراض الرئيسي لأجل عام عن 3.85%، وظل السعر لأجل خمس سنوات عند 4.65%.