البحرين تمدد دعماً 50% لأجور العاملين بسبب كورونا

مددت الحكومة البحرينية دعما 50% لرواتب المواطنين العاملين ببعض شركات القطاع الخاص التي تأثرت بأزمة فيروس كورونا حتى نهاية العام، بحسب ما ذكر بيان لمجلس الوزراء البحريني.

أظهرت بيانات حكومية، الأحد، أن اقتصاد البحرين انكمش 8.9% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، وسط معاناة من القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

وتراجعت أنشطة الفنادق والمطاعم 61.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

موضوع يهمك أظهرت بيانات حكومية، اليوم الأحد، أن اقتصاد البحرين انكمش 8.9% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، وسط معاناة من... اقتصاد البحرين ينكمش 8.9% في الربع الثاني بظل قيود كورونا اقتصاد

وعزت الحكومة ذلك في بيان إلى فرض قيود واسعة النطاق على السياحة والفنادق والمطاعم وأنشطة اقتصادية أخرى مرتبطة بها بسبب جائحة فيروس كوفيد-19.

ونما قطاع النفط 3.2% بالأسعار الثابتة، بينما تراجع الاقتصاد غير النفطي 11.5%.

وكانت ستاندرد آند بورز غلوبال قالت الشهر الجاري، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين قد ينكمش 5% هذا العام بفعل تأثير الجائحة وتراجع أسعار النفط على أنشطة الاستهلاك والاستثمار.

وأضافت وكالة التصنيفات الائتمانية أنها لا تتوقع تراجع قطاع النفط والغاز لأن البحرين لا تخضع لتخفيضات أوبك.