5 مشاريع مائية لزيادة المخزون ودعم المناطق الجديدة بالكويت

أكدت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء في الكويت حرص الوزارة على المتابعة الحثيثة من خلال الإدارات المختصة لتنفيذ المشاريع المائية وفقا للمواعيد التعاقدية المبرمة بين الشركات والوزارة وعدم تأخرها للاستفادة القصوى منها في زيادة المخزون الاستراتيجي من المياه العذبة وتوفيرها لسكان المدن الجديدة والنائية وقت الحاجة ضمن خطة الوزارة الرامية للتوسع في مد شبكات المياه العذبة وزيادة المخزون الاستراتيجي.

وأوضحت المصادر أن الوزارة تعمل حاليا على 5 مشاريع مائية يتم تنفيذها حاليا، حيث انتهت من تنفيذ بعضها خلال عام 2019 لتطوير وتحديث المنشآت المائية التابعة للوزارة وانشاء خطوط مياه عذبة جديدة لعدد من المناطق الجديدة لسد احتياجاتها من المياه العذبة، وفقا لما نقلته صحيفة "الأنباء".

وقالت المصادر إن 3 مشاريع مائية من المشاريع المنجزة خلال عام 2019 تختص بإنشاء وإنجاز وصيانة محطة تعبئة المياه العذبة بمنطقة الصليبية وتحتوي على 20 مصبا، وكذلك إنشاء وإنجاز وصيانة محطة تعبئة المياه العذبة بالعبدلي تحتوي على 16 مصبا، اضافة الى أعمال توصيل وتنفيذ خط مياه عذبة لتغذية مشروع مدينة صباح السالم الجامعية.

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ولفتت المصادر إلى أن المشروعين الجاري تنفيذهما حاليا هما لإنشاء وإنجاز وصيانة خطي مياه عذبة قطر 1200مم من مجمع توزيع مياه ميناء عبدالله الجديد إلى الجليعة والنويصيب جار العمل على الانتهاء من كذلك مشروع إنشاء خطي مياه رئيسية قطر 1200مم من أنابيب الدكتايل بطول 47.5 كم لنقل المياه العذبة من مجمع ميناء عبدالله الجديد إلى الجليعة والنويصيب كذلك إنشاء وإنجاز وصيانة 5 خزانات أرضية من الخرسانة المسلحة للمياه العذبة بسعة 55 مليون غالون إمبراطوري مع الأعمال الملحقة بمنطقة المطلاع (المرحلة الثانية) كما يجري العمل على إنشاء وإنجاز وصيانة 5 خزانات أرضية من الخرسانة المسلحة لتخزين وتوفير المياه العذبة بمنطقة المطلاع الجديدة والمناطق المجاورة لها.