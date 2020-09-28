بريطانيا ترغب في التوصل لاتفاق تجارة مع أميركا منتصف 2021

قالت وزيرة التجارة البريطانية ليز تراس، اليوم الاثنين، إن بلادها ترغب في التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة بحلول منتصف العام المقبل، لكنه ليس موعدا نهائيا ثابتا.

وأضافت تراس، في كلمة خلال فعالية نظمتها مجلة "سبيكتيتور": "توصلنا إلى النص بالكامل إلى حد بعيد. نحن الآن في وضع إحكام هذه النصوص، وهو ما يمكن أن نقول إنه وضع لأسس الاتفاق".

وأضافت "بالطبع نود إحراز أكبر تقدم ممكن قبل الانتخابات بالولايات المتحدة حتى نتمكن من محاولة إدراك المنافع بأسرع وقت ممكن".

وأضافت أن سلطة الترويج التجاري الأميركية ستنقضي منتصف العام المقبل "لذا فإنها نقطة مهمة لنتوصل إلى اتفاق بحلولها".