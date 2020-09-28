الاقتصاد الروسي سينكمش بأقل من 4.5% في 2020

قال البنك المركزي الروسي، اليوم الاثنين، إن اقتصاد روسيا سينكمش بأقل من 4.5-5.5%، وهو النطاق الذي توقعه في يوليو تموز.



وانزلق الاقتصاد الروسي المعتمد على السلع الأولية إلى الانكماش هذا العام مع تضرره بشدة من هبوط في أسعار النفط، سلعة التصدير الرئيسية للبلاد، وإجراءات العزل العام المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.

موضوع يهمك أظهرت بيانات حديثة أن الاقتصاد الروسي انكمش بنسبة 10.9% في مايو أيار على أساس سنوي، وذلك بعد هبوط أكثر حدة بلغ 12% في... اقتصاد روسيا يتكبد انكماشا شهرياً بـ 11% اقتصاد

إلى ذلك، قال البنك المركزي الروسي إن أرباح القطاع المصرفي في روسيا ارتفعت إلى 172 مليار روبل (2.26 مليار دولار) في أغسطس آب، من 131 مليار روبل في يوليو تموز مع استمرار تعافي الاقتصاد من أزمة فيروس كورونا.



وأضاف البنك المركزي أن الرقم لشهر أغسطس آب كان أعلى من المتوسط الشهري للأرباح في 2019 وسجلت معظمه بضعة بنوك كبرى وسط انخفاض قيمة الروبل.



وقال البنك المركزي إنه في الأشهر الثمانية الأولى من 2020، حققت البنوك الروسية أرباحا بلغت 933 مليار روبل.