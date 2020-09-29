الليرة التركية تستبق الإعلان عن برنامج اقتصادي وتبلغ قاعاً جديداً

لامست الليرة التركية قاعا قياسيا جديدا مقابل الدولار اليوم الثلاثاء، إذ يقيم المستثمرون تداعيات صراع في القوقاز ويترقبون برنامجا اقتصاديا جديدا متوسط الأمد سيعلن عنه وزير المالية براءت ألبيرق.

وبلغت الليرة مستوى قياسيا متدنيا عند 7.8450 مقابل الدولار، لتتراجع من إغلاق عند 7.81 أمس الاثنين. والليرة منخفضة بنحو 24% منذ بداية العام الجاري بفعل مخاوف حيال نفاد احتياطيات النقد الأجنبي لتركيا وأسعار فائدة سلبية.

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ومن المقرر أن يعلن ألبيرق عن البرنامج الاقتصادي اليوم الثلاثاء.

كانت أنقرة قد اتخذت خطوة أخرى لكبح جماح إقراض الشركات والمستهلكين، بعد طفرة ائتمانية ضخمة أدت إلى تفاقم اختلال الأوضاع الخارجية للبلاد، وهبط بالليرة لمستويات قياسية.

وقالت الجهة المنظمة للبنوك التركية "BDDK"، أمس الاثنين، إن معدل نسبة الأصول المفروضة على البنوك، والتي تجبرها على تقديم المزيد من القروض، ستنخفض بمقدار 5 نقاط مئوية إلى 90% للبنوك التقليدية، وإلى 70% للبنوك الإسلامية، وفقا لوكالة بلومبيرغ.

ويعد هذا القرار هو الثاني الذي يقلص نسبة الأصول في أقل من 3 أشهر، إذ تحاول تركيا تخفيف حزمة التحفيز التي أدت إلى فقاعة ائتمانية.

وأدى تزايد القروض من قبل البنوك التجارية إلى زيادة الواردات، وفجوة تجارية، بجانب تراجع بنسبة 11.7% في الليرة التركية خلال الربع الماضي، وهو أسوأ أداء مقارنة بالدول المشابهة.

وانخفضت الليرة التركية لفترة وجيزة 1.6% إلى مستوى متدن قياسي عند 7.8 مقابل الدولار اليوم الاثنين.

وكانت الليرة قد سجلت صعودا نادرا عقب رفع أسعار الفائدة في أواخر الأسبوع الماضي، ولكن المكاسب تلاشت وسط شكوك بشأن مدى تأثير ذلك على أسعار الفائدة في الأسواق المالية. وبلغت العملة 9.0780 مقابل اليورو و10.0557 أمام الإسترليني.