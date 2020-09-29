البنك الدولي يتوقع أسوأ نمو اقتصادي في آسيا منذ 50 عاماً

قال البنك الدولي أمس الاثنين، إن جائحة فيروس كورونا من المتوقع أن تجعل النمو عند أدنى مستوى منذ 50 عاماً في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي علاوة على الصين.

وتوقع البنك الدولي أن تحقق المنطقة نمواً 0.9% فحسب في 2020، وهو أدنى مستوى منذ عام 1967.

وكان من المتوقع أن يصل النمو في الصين إلى 2.0% هذا العام، مدعوما بالإنفاق الحكومي والصادرات القوية وانخفاض معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ مارس، لكنه تراجع بسبب بطء الاستهلاك المحلي.

موضوع يهمك قال البنك المركزي الروسي، اليوم الاثنين، إن اقتصاد روسيا سينكمش بأقل من 4.5-5.5%، وهو النطاق الذي توقعه في يوليو... الاقتصاد الروسي سينكمش بأقل من 4.5% في 2020 اقتصاد





وقال البنك الدولي إن من المتوقع أن تشهد بقية منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي انكماشا بنسبة 3.5%، وفقا لما نقلته "رويترز".

وفي سياق متصل، قالت كبيرة خبراء الاقتصاد في البنك الدولي كارمن راينهارت، إن تعافي الاقتصاد العالمي من الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا قد يستغرق 5 أعوام.

وأفادت في مداخلة عن بعد خلال مؤتمر عُقد في مدريد: "سيكون هناك على الأرجح تعافٍ سريع نظرا لرفع كافة القيود المرتبطة بإجراءات العزل العام، لكن التعافي الكامل سيستغرق ما يصل إلى 5 أعوام".

وأضافت أن الركود الناتج عن الجائحة سيدوم لفترة أطول في بلدان عن غيرها، وسيسفر عن خلل في المساواة نظرا لأن الدول الأشد فقرا ستتضرر أكثر من الغنية.

وتابعت أنه لأول مرة في غضون 20 عاما، ستزيد معدلات الفقر العالمية بعد الأزمة.