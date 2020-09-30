هيئة الإحصاء السعودية: كورونا رفع معدلات البطالة في الربع الثاني

ارتفع معدل البطالة بين السعوديين في المملكة إلى 15.4% خلال الربع الثاني من 2020، بزيادة 3.1 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام السابق، وفقاً لبيان صادر، اليوم الأربعاء، من الهيئة العامة للإحصاء.

وقالت الهيئة، في بيان، إن معدل البطالة الإجمالي للسعوديين وغير السعوديين ارتفع إلى 9% بزيادة 3.4 نقطة مئوية عن الربع الثاني من 2019.

وبلغ معدل بطالة الذكور السعوديين 8.1% في الربع الثاني من العام الجاري، بارتفاع قدره 2.5 نقطة مئوية عن الربع الأول. وبلغ معدل البطالة بين السعوديات 31.4% في الربع الثاني، بارتفع قدره 3.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع السابق.

موضوع يهمك أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء تراجع الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي بنسبة 7% في الربع الثاني في مؤشر على... تراجع الناتج المحلي الإجمالي في السعودية 7% بالربع الثاني اقتصاد

وبلغت نسبة العاطلين عن العمل في الفئة العمرية بين 20 و29 عاما نحو 63.1%.

وأوضح التقرير أن 56.6% من العاطلين السعوديين حاصلون على درجة البكالوريوس، كما أن نسبة 24.6% من السعوديين العاطلين عن العمل الحاصلين على شهادة الدبلوم فأعلى لديهم تخصصات في العلوم الإنسانية.