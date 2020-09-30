السعودية تستهدف تقليص عجز الموازنة إلى 0.4% في 2023

أظهرت البيانات المالية للميزانية السعودية لعام 2021، استهداف المملكة تخفيض عجز الموازنة ليصل إلى 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2023، مقابل 3% في 2022، و5.1% في 2021، و12% في 2020.

وتتوقع الموازنة نمو الإيرادات على المدى المتوسط حتى 2023، لتصل إلى 928 مليار ريال في 2023، مقابل 864 مليار ريال في 2022، و846 مليار ريال في 2021.

موضوع يهمك أصدر البيان التمهيدي لميزانية السعودية للعام 2021، حيث تم تقدير الإنفاق في ميزانية السعودية عند 990 مليار ريال للعام... ميزانية السعودية 2021.. 846 مليار ريال إيرادات متوقعة والمصروفات 990 مليار اقتصاد

وتشير البيانات أيضا إلى استهداف المملكة تقليص نفقاتها البالغة 1.068 تريليون ريال العام الجاري، إلى 990 مليار ريال العام المقبل، و955 مليار ريال العام 2022، و941 مليار ريال 2023.

وفيما يتعلق بالدين العام، تشير التوقعات، إلى استهداف المملكة تخفيض الدين إلى 941 مليار ريال بما يمثل 32.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021، مقابل 854 مليار ريال ما يمثل 34.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتستهدف المملكة وصول الدين العام بحلول 2022 إلى 1.016 تريليون ريال ما يمثل 33.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ويصل إلى 1.029 تريليون ريال في 2023 بما يمثل 31.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأظهر تقرير الموازنة إلى أنه سيتم التركيز على إصدارات الدين ذات العوائد الثابتة وذلك للحد من مخاطر تغير العوائد، بالإضافة إلى الحفاظ على متوسط آجال استحقاق الدين العام البالغ 8.7 عاما بنهاية 2019 للحد من مخاطر إعادة التمويل المستقبلية.

وتستهدف استراتيجية الدين العام، تنويع أدوات التمويل ما بين إصدار السندات والصكوك بالإضافة إلى استمرار البحث في أسواق ومنهجيات تمويل جديدة من خلال التمويل الحكومي البديل، والذي يأتي ضمن استراتيجية وزارة المالية لدعم استمرارية واستكمال المشاريع التنموية الكبرى في المملكة.