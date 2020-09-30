تقدير ميزانية السعودية عند 990 مليار ريال للعام 2021

أصدر البيان التمهيدي لميزانية السعودية للعام 2021، حيث تم تقدير ميزانية السعودية عند 990 مليار ريال للعام المقبل.

وفي حين تم تقدير إيرادات الميزانية السعودية لعام 2021 عند 846 مليار ريال، أشار التوقعات التقديرية إلى أن نفقات ميزانية السعودية للعام الجاري عند 1068 مليار ريال.

ووفق البيان التمهيدي للميزانية، فمن المتوقع تراجع عجز ميزانية السعودية 2021 إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

إلى ذلك، أشار البيان التمهيدي إلى توقعات بتسجيل ميزانية العام الجاري عجزا بنسبة 12% من الناتج المحلي.

770 مليار ريال إيرادات ميزانية السعودية للعام الجاري

على صعيد العام الجاري، تم تقدير إيرادات ميزانية السعودية للعام الجاري عند 770 مليار ريال.