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مصر تصدر أول سندات خضراء في المنطقة بقيمة 750 مليون دولار

المصدر: دبي - العربية.نت
المركزي المصري
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أصدرت وزارة المالية المصرية أول طرح للسندات الخضراء السيادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار ولأجل 5 سنوات.

إصدار أول سندات خضراء في المنطقة بقيمة 750 مليون دولار

وستستخدم حصيلة السندات في تمويل مشروعات صديقة للبيئة، من بينها الطاقة المتجددة ومكافحة التلوث، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي.

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وقال وزير المالية إن الإصدار اجتذب طلبات شراء بلغت 3.7 مليار دولار، ليتجاوز حجم الإصدار المعلن البالغ 500 مليون دولار أكثر من 7 مرات. وهو ما ساعد على خفض سعر الفائدة بنحو 50 نقطة أساس، ليتم تسعير السندات عند 5.25%.

وزادت إصدارات السندات الخضراء في 2020 حيث انضمت ألمانيا لغيرها من البلدان الأوروبية بأول إصدار لسندات خضراء في وقت سابق من هذا العام.

وأصدر عدد من الشركات الأوروبية المقترضة أدوات دين متصلة بأهداف الاستدامة، والكثير منها يفعل ذلك لأول مرة وتشمل علامات أزياء تجارية، مثل شانيل وبربري.

وفي الشرق الأوسط، أصدرت الشركة السعودية للكهرباء وبنك قطر الوطني سندات خضراء هذا الشهر ومن المتوقع طرح المزيد من الإصدارات في المنطقة في الأشهر المقبلة.

وكان يدير كريدي أجريكول وسيتي وإتش.إس.بي.سي ودويتشه بنك إصدار سندات مصر.

كلمات دالّة

#الاقتصاد المصري, #المركزي المصري, #سندات خضراء, #مصر
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