رئيس دولة يعلن استخدام بلاده العملة الرقمية في التبادل التجاري

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أنه يمكن استخدام العملات المشفرة في التبادل التجاري، بالإضافة للعملة المشفرة "بترو".

وقال الرئيس: "قانون مكافحة العقوبات يعتبر خطوة أولية، لإعطاء قوة جديدة لاستخدام العملات المشفرة والـ "بترو" في التجارة الداخلية والخارجية، بحيث يمكن استخدام جميع العملات المشفرة في العالم، وهذا مشروع مهم وقيد التطوير".

وأوضح مادورو أنهم "عانوا طوال خمس سنوات من أكثر الهجمات شراسة، والتي تسعى للتأثير على الاقتصاد الفنزويلي".

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وأعلنت الولايات المتحدة، يوم الاثنين 21 سبتمر الجاري، فرض سلسلة عقوبات تستهدف خصوصا وزارة الدفاع الإيرانية والرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وذلك في إطار العمل مجددا بعقوبات الأمم المتحدة، داعية الدول الأوروبية إلى الاقتداء بها.

وبدورها أكدت وزارة الخارجية الفنزويلية، في وقت سابق أن الولايات المتحدة الأميركية لا تستطيع منع كراكاس من بناء علاقات مع إيران، كما أن العقوبات الأميركية الجديدة على الرئيس، نيكولاس مادورو، عدواناً جديداً.

ولا تعترف واشنطن بشرعية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وتعاني من نقص في المحروقات برغم من أنها تملك احتياطات هائلة من النفط، بسبب تراجع الإنتاج، في أزمة زادها تفشي وباء "كوفيد-19" ونتائجه الاقتصادية الحادة.