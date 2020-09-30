"دبي للسلع المتعددة" يطلق منصة لتجارة السكر بعقود فورية

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المختص بتجارة السلع والمشاريع، اليوم الأربعاء، عن إطلاق المنصة الإلكترونية لتجارة السكر (DigitalSugar.io) بالشراكة مع "الخليج للسكر"، أكبر مصفاة مستقلة لتكرير السكر في العالم، وشركة "يونيفرسا بلوك تشين".

وتعتبر منصة DigitalSugar، التي تم تطويرها باستخدام تقنية بلوك تشين الرائدة من "يونيفرسا"، أول بورصة عالمية تتيح للمتداولين والمستثمرين تداول السكر الخام على أساس عقود فورية، بدلاً من عقود الخيارات أو العقود الآجلة الأكثر شيوعاً والتي توفرها البورصات الأخرى.

وستوفر منصة DigitalSugar وصولاً أكبر إلى واحدة من أكثر السلع اللينة شهرة في العالم من خلال منصة إلكترونية متكاملة تدعمها منصة "ترايد فلو" التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، وهي منصة رقمية مخصصة لتسجيل حيازة وملكية السلع المخزنة في مرافق التخزين في دولة الإمارات. وستتيح منصة DigitalSugar التداول على مدار الساعة بدون وسطاء أو حد أدنى لقيمة الصفقات، بما يسمح للعملاء من الأفراد والمؤسسات إبرام الصفقات وفقاً لتقييمهم في المكان والزمان المناسبين لهم، وفقا لبيان صادر عن الشركة.

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وقال سانجيف دوتا، المدير التنفيذي للسلع والخدمات المالية في مركز دبي للسلع المتعددة: "تم إطلاق DigitalSugar لتسهيل تداول السكر الخام وفق أعلى مستويات الشفافية والسلاسة، بما يتيح للمتداولين من الأفراد ومؤسسات الاستثمار أو المضاربة على تقلبات أسعار السكر وفقاً لأحكامهم الخاصة وما يناسبهم".

وأضاف: "نشهد فترة مفصلية، حيث نواصل استخدام تقنية بلوك تشين الأكثر تطوراً بهدف توسيع نطاق تجارة السلع عبر دبي".

وستستخدم "يونيفرسا بلوك تشين" و"الخليج للسكر" خدمات المنصة لترميز وحدات عقود تصل إلى 100 ألف طن مبدئياً من السكر الخام. وستكون الأذونات الإلكترونية لعقود السكر الرقمية، الصادرة عن منصة تداول "ترايد فلو" التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، مثبتة بمخزونات السكر الاحتياطية في مرافق التخزين المعتمدة في مختلف أرجاء دبي.