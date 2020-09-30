الجدعان: إجراءات استثنائية لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي

عقدت رئاسة السعودية لمجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي اجتماعاً افتراضياً لتعزيز إتاحة الفرص في الدول العربية وخاصة لتحقيق تعافٍ قوي من جائحة فيروس كورونا المستجد.

ورأس الاجتماع وزير المالية محمد الجدعان والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي الدكتورة كريستالينا جورجيفا.

وقد أشار الجدعان خلال الاجتماع إلى أن الأعضاء في المجموعة سيتخذون إجراءات استثنائية وغير مسبوقة لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي في ظل أزمة كورونا.

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وتابع قائلا: "وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في المجموعة أقروا خطة عمل تشمل تعليق خدمة الديون للدول الأكثر فقرا، حتى اليوم تم منح الدول العربية مبلغا قدره 500 مليون دولار".

وعاد ليشدد على أن في ظل جائحة كورونا هناك حاجة إلى تعزيز الفرص للجميع بما فيهم الدول العربية، مشيرا إلى أنه "في يوليو الماضي، أقر وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في الـ G20 برئاسة السعودية، قائمة من الخيارات للسياسات التي ستسهم بالوصول إلى الفرص".