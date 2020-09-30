عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق اقتصاد

مجموعة العشرين وصندوق النقد يبحثان اليوم سبل تعافي اقتصادات الدول العربية

المصدر: دبي - العربية.نت
شعار رئاسة السعودية لمجموعة العشرين
رابط مختصر

تعقد اليوم رئاسة السعودية لمجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي اجتماعاً افتراضياً، لتعزيز إتاحة الفرص في الدول العربية وخاصة لتحقيق تعافٍ قوي من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وسيرأس الاجتماع وزير المالية محمد الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي الدكتورة كريستالينا جورجيفا.

وسيضم الاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من الدول العربية ورؤساء المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى عدد من المختصين البارزين.

كما سيعزز الاجتماع جهود مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي في تحقيق التنمية الشمولية للمنطقة.

كلمات دالّة

#فيروس كورونا, #صندوق النقد الدولي, #مجموعة العشرين, #كورونا
إقرأ أيضاً محتجون يقتحمون أحد المصارف وسط بيروت للمطالبة بأموالهم محتجون يقتحمون أحد المصارف وسط بيروت للمطالبة بأموالهم 10:23 GMT
إقرأ أيضاً مصر تصدر أول سندات خضراء في المنطقة بقيمة 750 مليون دولار مصر تصدر أول سندات خضراء في المنطقة بقيمة 750 مليون دولار 11:01 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر