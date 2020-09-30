مجموعة العشرين وصندوق النقد يبحثان اليوم سبل تعافي اقتصادات الدول العربية

تعقد اليوم رئاسة السعودية لمجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي اجتماعاً افتراضياً، لتعزيز إتاحة الفرص في الدول العربية وخاصة لتحقيق تعافٍ قوي من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وسيرأس الاجتماع وزير المالية محمد الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي الدكتورة كريستالينا جورجيفا.

وسيضم الاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من الدول العربية ورؤساء المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى عدد من المختصين البارزين.

كما سيعزز الاجتماع جهود مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي في تحقيق التنمية الشمولية للمنطقة.