باحليوه: الدين الحكومي السعودي في مناطق "آمنة" والعجز مقبول

اعتبر رئيس ديوان الأعمال الأساسية للاستثمارات عمر بن أحمد باحليوه، في مقابلة مع "العربية"، أن أرقام العجز في ميزانية السعودية لعام 2020 تعتبر مقبولة، في ظل الأثر المالي لجائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.

وشدد باحيلوه على أن الاقتصاد السعودي قد أثبت مرة أخرى متانته وقدرته على مواجهة الأزمات، حيث إن المملكة كان لديها انضباط في معالجة الميزانية وفي ضبط النفقات والتدفقات النقدية على حد سواء، وكذلك الانضباط والحكمة في وضع الرسوم ودعم القطاعات المتأثرة من جائحة كورونا.

موضوع يهمك أظهرت البيانات المالية للميزانية السعودية لعام 2021، استهداف المملكة تخفيض عجز الموازنة ليصل إلى 0.4% من الناتج المحلي... السعودية تستهدف تقليص عجز الموازنة إلى 0.4% في 2023 اقتصاد

ونوه بأن المملكة العربية السعودية قد ضخت أكثر من 120 مليار ريال لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأوقفت بعض المشاريع في ظل الجائحة وقلصت بعض النفقات.

إلى ذلك، أشار إلى أن الدين العام في 2020 لا يمثل ذلك الخطر ( 34.4% من الناتج المحلي)، مقارنة مع الدين الأميركي للناتج المحلي، لذا فبرأيه الدين الحكومي في مناطق آمنة من الممكن السيطرة عليها وهذا يعود للإدارة الحكومة في إدارة مكتب الدين العام والذي استطاع تحديد مسار الدين العام في السنوات المقبلة وصولا إلى تحقيق التوازن وصفر عجز.

وختم مؤكداً على أن النظرة المستقبلية للمملكة "إيجابية"، عبر تنويع مصادر الدخل.

أظهرت البيانات المالية للميزانية السعودية لعام 2021، استهداف المملكة تخفيض عجز الموازنة ليصل إلى 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2023، مقابل 3% في 2022، و5.1% في 2021، و12% في 2020.

وتتوقع الموازنة نمو الإيرادات على المدى المتوسط حتى 2023، لتصل إلى 928 مليار ريال في 2023، مقابل 864 مليار ريال في 2022، و846 مليار ريال في 2021.

وتشير البيانات أيضا إلى استهداف المملكة تقليص نفقاتها البالغة 1.068 تريليون ريال العام الجاري، إلى 990 مليار ريال العام المقبل، و955 مليار ريال العام 2022، و941 مليار ريال 2023.

وفيما يتعلق بالدين العام، تشير التوقعات إلى استهداف المملكة تخفيض الدين إلى 941 مليار ريال بما يمثل 32.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021، مقابل 854 مليار ريال ما يمثل 34.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتستهدف المملكة وصول الدين العام بحلول 2022 إلى 1.016 تريليون ريال ما يمثل 33.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ويصل إلى 1.029 تريليون ريال في 2023 بما يمثل 31.8% من الناتج المحلي الإجمالي.