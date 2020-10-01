تراجع طلبات إعانة البطالة الأميركية بأعلى من التوقعات

تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي على، الرغم من أنها ظلت في مستويات الركود، مما يبرز الحاجة لحزمة إنقاذ حكومية جديدة للشركات والعاطلين.

وقالت وزارة العمل الأميركية، اليوم الخميس، إن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 837 ألفا للأسبوع المنتهي في 26 سبتمبر أيلول مقارنة مع 873 ألفا في الأسبوع السابق.

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كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 850 ألفا في أحدث أسبوع.

وظلت الطلبات عند مستويات مرتفعة، بعدما انخفضت لأقل من مليون في أغسطس آب مع سعي الحكومة لتغيير أسلوب تجرد به البيانات من التقلبات الموسمية. وتزيد الطلبات على مستوى الذروة المسجل خلال فترة الكساد الكبير في 2007-2009 على الرغم من تراجعها عن مستوى قياسي بلغ 6.867 مليون في نهاية مارس/آذار.