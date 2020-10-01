أنقرة تئن.. خسائر "مليارية" لقطاع السياحة في تركيا

أظهرت إحصائيات نشرتها وزارة السياحة التركية مؤخراً انخفاضاً كبيراً بعدد السياح القادمين إلى تركيا مقارنةً بالموسم الماضي، حيث انخفض عدد السائحين بنسبة 81,5%، مقارنة بأشهر يونيو ويوليو وأغسطس من العام الماضي.

وفي حين بلغ عدد السياح الذين زاروا تركيا خلال موسم الصيف السنة الماضية 20 مليون زائر بمعدل إنفاق 666 دولارا للشخص الواحد، بلغ عدد الزوار لتركيا هذا العام خلال أشهر الصيف (يونيو، يوليو، أغسطس) 3,7 مليون شخص.

موضوع يهمك تقوم تركيا بجهود حثيثة في محاولة لدعم أسس اقتصادها الذي أوشك على الانهيار، بسبب تدخلات أردوغان في أسس عمل البنك المركزي... تركيا تربك بنوكها .. والليرة تواصل الانهيار اقتصاد

ويرجع ذلك إلى انتشار وباء كورونا في العالم، والقيود المفروضة على السفر التي وضعتها العديد من دول العالم.

وإذا تم إجراء حساب للدخل في عام 2020، بناء على متوسط مبلغ الإنفاق عام 2019، يُلاحظ أن هناك خسارة قدرها 11.1 مليار دولار في دخل السياحة في صيف هذا العام، أي خلال فترة الثلاث شهور، وبمعدل يومي 120 مليون دولار على الأقل.

ورغم عروض شركات السياحة، عقب وباء كورونا، تبقى الخسارة كبيرة مقارنة بالمواسم السابقة.

وقال عضو مجلس إدارة "وكالة التنمية والسياحة" ورئيس جمعية "أناضولو أنقرة" لمشغلي السياحة بيرول أكمان، إنَّ "عائدات السياحة التي بلغت 40 مليار دولار، السنة الماضية يمكن أن تكون بين 13-15 مليار دولار هذا العام في أفضل الاحتمالات".

وأضاف بيرول، "أصاب الوباء كل بلد غير مستعد له وتأثر اقتصاده سلباً أيضاً، ونحن في تركيا تأثرنا سلباً في هذه الفترة، ولكن بالقرارات السريعة والتدابير التي اتخذناها مع المجلس العلمي فيما يتعلق بالسياحة رسمنا نجاحاً أكبر من البلدان السياحية الأخرى والتي تعتبر منافسة لنا خاصة مع وثيقة الشهادة الآمنة التي أنشأناها في هذه العملية".

وبحسب إحصائيات وزارة السياحة، بلغ عدد زوار تركيا خلال ثماني أشهر بمن فيهم المواطنون المقيمون خارجاً: 9 ملايين و271 ألفا و660 زائراً، حيث سجلت الوزارة في تصريحها بأن قطاع السياحة هو الأكثر تضرراً بسبب وباء كورونا.