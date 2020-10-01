عجز الميزان التجاري لمصر ينكمش 52% في يوليو

قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، إن عجز الميزان التجاري هبط بنحو 52% على أساس سنوي في يوليو إلى 2.28 مليار دولار.

وذكر جهاز الإحصاء في بيان أن الصادرات انخفضت 15% إلى 2.15 مليار دولار في يوليو، في حين تراجعت قيمة الواردات 39 بالمئة إلى 4.43 مليار دولار.

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وقيمة العجز في الميزان التجاري لمصر بلغت نحو 3.30 مليار دولار خلال شهر يونيو الماضي، مقابل نحو 3.61 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع بلغت نحو 8.6%.

وانخفضت قيمة الصادرات بنسبة 7.9% لتبلغ نحو 2.26 مليار دولار خلال شهر يونيو 2020، مقابل نحو 2.45 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام 2019، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها الفواكه الطازجة بنسبة 10.5%، والملابس الجاهزة التي انخفضت صادراتها بنسبة 2.5%، كما انخفضت صادرات البترول الخام بنسبة 46.3%، وأيضاً انخفاض صادرات اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 10.4%.