كيف هوى عجز الميزان التجاري لمصر بنسبة 51% في يوليو؟

أشارت بيانات رسمية حديثة إلى تهاوي قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر بنسبة 51.8% خلال شهر يوليو الماضي.

ووفق النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد بلغت قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر خلال شهر يوليو الماضي نحو 2.28 مليار دولار، مقابل نحو 4.73 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت نحو 51.8%.

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وأشارت البيانات إلى انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 15%، وذلك بعدما سجلت نحو 2.15 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي، مقابل نحو 2.53 مليار دولار خلال شهر يوليو من العام الماضي.

وأرجع جهاز الإحصاء انخفاض قيمة الصادرات إلى تراجع قيمة صادرات بعض السلع ومنها الملابس الجاهزة بنسبة 22.6%، والأسمدة بنسبة 40% ومنتجات البترول التي تراجعت صادراتها بنسبة 60.9% كما تراجعت صادرات البترول الخام بنسبة 43.7%.

في المقابل، ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر يوليو الماضي مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام الماضي، وأهمها السجاد والكليم بنسبة 7.8%، والأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 40%، والأثاث بنسبة 12.4%، وقضبان وعيدان وزوايا وأسلاك الحديد بنسبة 101.3%.

وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 39%، حيث بلغت 4.43 مليار دولار خـلال شهر يوليو 2020 مقابل نحو 7.26 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، وهو ما أرجعه جهاز الإحصاء إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 15.3%، كما تراجعت واردات المواد الكيميائية العضوية وغير العضوية بنسبة 24.2%، ومنتجات البترول بنسبة 71.4%، والذرة بنسبة 10.4%.

وارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يوليو الماضي مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، مثل البترول الخام بنسبة 104.3%، والقمح بنسبة 2.2%، والزيوت المكررة بنسبة 40%، وأبواب ودعامات ومنشآت من حديد أو صلب بنسبة 63.7%.