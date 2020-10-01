الاتحاد الأوروبي يبدأ إجراءات قانونية ضد بريطانيا.. والسبب بريكست

بدأ الاتحاد الأوروبي إجراءات قانونية ضد المملكة المتحدة، بسبب خطة بوريس جونسون لخرق شروط صفقة بريكست بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وخرق القانون الدولي.

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بروكسل أن "المفوضية قررت إرسال خطاب إشعار رسمي إلى حكومة المملكة المتحدة".

"مشروع القانون هذا بطبيعته هو خرق لالتزام حسن النية المنصوص عليه في اتفاقية الانسحاب".

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وانخفض الجنيه بنسبة 0.7% مقابل الدولار فور إعلان أورسولا.

والخطاب هو الخطوة الأولى في الإجراءات القانونية التي قد تؤدي إلى رفع دعوى قضائية في محكمة العدل الأوروبية.

في حين أن هذه الخطوة ليست ذات نتائج فورية، إلا أنها تسلط الضوء على أن التوترات عالية مع دخول المفاوضات التجارية مرحلة حرجة، وسط رفض الاتحاد الأوروبي قانون السوق الداخلية في المملكة المتحدة، والذى ينتهك شروط اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد.

كانت المملكة المتحدة تتوقع هذه الرسالة، حيث ترسل المفوضية الأوروبية العشرات من هذه الإخطارات إلى الدول الأعضاء كل شهر، بشأن حالات مختلفة من الانتهاكات المزعومة لقانون الاتحاد الأوروبي. يتبع ذلك تبادل للخطابات والتفسيرات، قبل أن تصل بعض هذه القضايا إلى محاكم الاتحاد الأوروبي.

أعطت فون دير لاين بريطانيا شهرًا واحدًا للرد.

وخاطر رئيس الوزراء، بوريس جونسون، بفصل فوضوي ومرير عن الاتحاد الأوروبي بخطته لإدخال تشريع يلغي أجزاء من اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، والتي من شأنها أن تتعارض مع القانون الدولي.

وتعرضت هذه الخطوة لانتقادات حادة حيث يقول الخبراء ورؤساء وزراء سابقون إن القانون سيضر بمكانة المملكة المتحدة في النزاعات الدولية الأخرى.

كان مجلس الوزراء البريطاني قد قرر العودة إلى البرلمان قبل اتخاذ أي قرار واستخدام السلطة التي سيحصلون عليها بموجب قانون السوق الداخلية.

وأقر مجلس العموم، الثلاثاء، مشروع قانون السوق الداخلية بأغلبية 340 صوتا مقابل 256 صوتا، وسيحال المشروع الآن إلى مجلس اللوردات للتصويت عليه.

وتقول الحكومة إن القانون سيساعد في حماية سلامة المملكة المتحدة.