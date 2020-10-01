الكونجرس الأميركي يمدد قانون الموازنة شهرين لتجنب شلل اقتصادي

أقر الكونجرس الأميركي أمس الأربعاء مشروع قانون أعد بالاتفاق بين البيت الأبيض والحزبين الجمهوري والديموقراطي ويمدد العمل بقانون الموازنة الحالي فترة شهرين منعاً لإغلاق قسم كبير من الإدارات الفدرالية، بحسب ما نشرت "الفرنسية".

ومشروع القانون الذي يمدد العمل بالموازنة الحالية لغاية 11 ديسمبر أقر في مجلس الشيوخ بأغلبية 84 صوتاً مقابل 10 سناتورات صوتوا ضده.

وكان مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديموقراطيون أقر هذا النص الأسبوع الماضي.

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وبإقراره في الكونجرس أحيل مشروع القانون إلى الرئيس دونالد ترامب الذي يفترض أن يصادق عليه قبل منتصف الليل كي يدخل حيّز التنفيذ ويبعد عن الولايات المتحدة شبح "إغلاق" الإدارات الفدرالية.

إلى ذلك، أعرب وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين عن أمله في الوصول إلى اتفاق حول خطة دعم إضافي للاقتصاد الأميركي، وذلك قبل لقاء مع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي يهدف إلى كسر الجمود المستمر منذ أسابيع في الكونغرس.

وتسعى إدارة الرئيس دونالد ترمب والقادة الديموقراطيون إلى الاتفاق حول تمديد القانون الذي أقر في مارس مع تفاقم وباء كوفيد-19 وتبلغ قيمته 2,2 ترليون دولار، وذلك عقب انتهاء صلاحية بعض بنوده المهمة لدعم الاقتصاد.

والتقى منوتشين وبيلوسي في مكتب رئيسة المجلس يوم أمس الأربعاء، وفق ما أفاد مصدر مطلع وكالة فرانس برس، ويأمل الديموقراطيون الذين يحظون بالأغلبية في مجلس النواب أن يقدموا آخر مقترحاتهم حول خطة الدعم للمجلس.

وبعد أسابيع من المفاوضات المتعثرة، تحقق تقدم هذا الأسبوع بعد استئناف منوتشين وبيلوسي المحادثات الاثنين والثلاثاء وتعهدهما مواصلتها.

وفي حوار مع "سي إن بي سي" صباح أمس الأربعاء، قال منوتشين إنه "متفائل" حول مآل المحادثات التي "سنمنحها محاولة أخرى أكثر جدية لإنجاز الأمر".

وأضاف وزير الخزانة "أظن أنه توجد تسوية معقولة. إنه أمر يرغب الرئيس بشدة في إنجازه".

وأعلن الديموقراطيون في وقت سابق هذا الأسبوع عن مقترح دعم بقيمة 2,2 ترليون، أي أنه أدنى بأكثر من ترليون دولار عن مقترحهم السابق.

وجاء ذلك كمحاولة لإرضاء ترمب والجمهوريين الذين لا يرغبون في إنفاق أكثر من ترليون دولار لدعم الاقتصاد. وبلغت قيمة آخر خطة تحفيز اقتصادي أقرت نهاية إبريل 500 مليار دولار.

وقال منوتشين "في عدة مواضيع، توجد أشياء نتفق حولها، وتوجد أشياء حولها اختلافات، ونحاول أن نرى إن كان بمقدورنا وضع حزمة تحمل بعضا مما يريده الجميع".