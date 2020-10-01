رئيس مجموعة U20: رفعنا 160 توصية لاجتماع مجموعة العشرين

انطلقت أمس في الرياض أعمال القمة الافتراضية لعمداء مُدن مجموعة تواصل المجتمع الحضري " U20 " بمشاركة ممثلي 42 مدينة عالمية و30 شريك معرفة من المنظمات الدولية المُتخصصة.

وستناقش القمة التحديات الحضرية الأساسية في ظل الأزمة الصحية والاقتصادية العالمية القائمة، وستتقدم بـ27 توصية لرفعها في البيان الختامي إلى قادة الدول العشرين التي ستُعقد افتراضياً في الحادي والعشرين من نوفمبر المقبل.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجموعة تواصل المجتمع الحضري U20 و الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد الرشيد، في مقابلة مع "العربية"، إن الهدف ترجم في إيصال صوت المدن لقادة مجموعة العشرين.

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وأوضح أن المدن تشكل 55% من سكان العام، وهي محركات اقتصادية مهمة كونها تمثل 70% من الاقتصاد العالمي.

قال الرشيد: "مع تأسيس مجموعة مختصة في التعامل مع جائحة كورونا، وصلنا إلى أكثر من 160 توصية لقادة مجموعة العشرين".

ونوه بأن هذه التوصيات أتت في مواضيع مختلفة أهمها موضوع التنمية الاقتصادية وشمولية هذه التنمية لكافة شرائح المجتمع، وحماية البيئة.

ومع تولي الرياض رئاسة المجموعة، قامت المجموعة للمرة الأولى في تاريخها بإطلاق ثلاث فرق عمل، وهي مجموعة اقتصاد الكربون الدائري، ومجموعة المجتمعات المزدهرة لجميع السكان، ومجموعة الحلول الحضرية المستندة إلى الطبيعة.

كما تم تشكيل مجموعة عمل خاصة بالجائحة، لمناقشة تداعياتها على المدن وتقديم حلول للتحديات التي تواجهها في تحقيق التعافي الاقتصادي.