تباطؤ نمو الوظائف الأميركية.. ومعدل البطالة ينخفض لـ7.9%

تباطأ نمو الوظائف الأميركية أكثر من المتوقع في سبتمبر، إذ انحسر التعافي من تراجع مدفوع بكوفيد-19 في ظل نفاد أموال حكومية واستمرار الجائحة، مما يترك الكثيرين مهددين بأن يصبحوا عاطلين عن العمل على نحو دائم.

وفي آخر تقرير شهري للتوظيف قبل انتخابات الرئاسة المقررة في الثالث من نوفمبر، قالت وزارة العمل الأميركية اليوم الجمعة، إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت 661 ألفا الشهر الماضي بعد أن ارتفعت 1.489 مليون في أغسطس.

موضوع يهمك عاود العدد الأسبوعي لطالبي مساعدات البطالة في الولايات المتحدة، الارتفاع الأسبوع الماضي عاكسا بطء انتعاش الوظائف... ارتفاع طالبي مساعدات البطالة في أميركا اقتصاد

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة 850 ألف وظيفة في سبتمبر.

وبلغ نمو التوظيف ذروة في يونيو حين قفز عدد الوظائف بوتيرة قياسية قدرها 4.781 مليون وظيفة.

وانخفض معدل البطالة إلى 7.9% في سبتمبر من 8.4% في أغسطس.

وبينما انخفض معدل البطالة من ذروة في أبريل عند 14.7%، فإنه تأثر نزولا جراء أشخاص صنفوا أنفسهم خطأ على أنهم "يعملون لكنهم متغيبين عن العمل".