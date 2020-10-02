تضخم منطقة اليورو سلبي مجدداً عند أدنى مستوى بـ4 سنوات

انخفض التضخم في منطقة اليورو لأدنى مستوى في أكثر من 4 سنوات، ليتراجع أكثر في المنطقة السلبية بما يفوق المتوقع في سبتمبر ويثير مخاوف من دوامة انكماش للأسعار بسبب جائحة كوفيد-19.

وقال مكتب الإحصاءات الأوروبي يوروستات في تقديرات أولية، إن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة انخفضت 0.3% على أساس سنوي في سبتمبر أيلول، وارتفعت 0.1% على أساس شهري.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاضا 0.2% على أساس سنوي. والانخفاض هو الأكبر منذ أبريل 2016، حين سجل التضخم -0.3% أيضا.

وانخفضت أسعار الطاقة 8.2% على أساس سنوي في سبتمبر، بعد أن تراجعت 7.8% في أغسطس. كما تراجعت أسعار السلع الصناعية بخلاف الطاقة 0.3% بعد أن هبطت 0.1% في أغسطس.

وباستثناء الطاقة المتقلبة وأسعار الأغذية غير المصنعة التي عادة ما تتغير، ارتفع ما يُطلق عليه البنك المركزي الأوروبي التضخم الأساسي 0.4% من مستواه قبل عام.

وكان خبراء استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاعا أكبر بنسبة0.8 %على أساس سنوي.

وصعد مقياس أضيق نطاقا يستثني أسعار المشروبات الكحولية والتبغ ويتابعه خبراء السوق عن كثب 0.2% على أساس سنوي، وهو أقل من نصف ما توقعه خبراء اقتصاديون.

ويريد البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على التضخم دون 2% لكن بالقرب من ذلك المستوى في الأمد المتوسط.