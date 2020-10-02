بنك أوف أميركا: ضخ الفيدرالي أموالاً سيدعم أسهم التكنولوجيا

كتب محللو بنك أوف أميركا في تقرير أسبوعي لتدفقات الصناديق، اليوم الجمعة، أن البنك المركزي الأميركي سيتدخل على الأرجح لدعم الأسواق المالية إذا نشب نزاع على نتيجة الانتخابات الرئاسية، في تحرك سيفيد أسهم قطاع التكنولوجيا.

وقال التقرير: "ضخ مجلس الاحتياطي الاتحادي لسيولة قوية على الأرجح بفعل نزاع بشأن الانتخابات سيكون مواتيا للتكنولوجيا"، كما يتوقع التقرير تنامي احتمال فوز كاسح للديمقراطيين.

وامتنع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في سبتمبر عن التعهد بتسليم سلمي للسلطة إذا خسر الانتخابات المقررة في الثالث من نوفمبر لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن، متوقعاً أن تنتهي المعركة الانتخابية أمام المحكمة العليا.

كما قال بنك أوف أميركا استنادا إلى بيانات للأسبوع المنتهي في 30 سبتمبر من شركة تتبع التدفقات المالية إي.بي.إف.آر إن أسهم التكنولوجيا استأنفت استقطاب التدفقات بعد تصحيح شهده المؤشر ناسداك في مطلع سبتمبر.

وبين الاتجاهات الكبيرة الأخرى في أسواق الأسهم، أشار تقرير بنك أوف أميركا إلى أكبر تدفق للأموال على اليابان في تسعة أسابيع، وأكبر تدفق للأسواق الناشئة في أربعة أسابيع وأكبر نزوح للتدفقات من أوروبا في 13 أسبوعا.

وفي بقية فئات الأصول، تدفق 2.1 مليار دولار إلى السندات، و0.3 مليار إلى الذهب بينما جرى سحب 19.56 مليار دولار من النقد.