وزير اقتصاد اليابان: إصابة ترمب لها أثر كبير على الأسواق

قال وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، اليوم الجمعة، إن نبأ إصابة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفيروس كورونا له تأثير كبير على الأسواق المالية.

كما أضاف الوزير خلال تصريحات للصحافيين، أنه يأمل أن يتعافى ترمب سريعا.

وقفز الدولار وبلغ الين الذي يُعتبر ملاذا آمنا أعلى مستوياته في الأسبوع، اليوم الجمعة، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب إصابته بفيروس كورونا ودخوله الحجر الصحي.

موضوع يهمك قفز الدولار وبلغ الين الذي يُعتبر ملاذا آمنا أعلى مستوياته في الأسبوع، اليوم الجمعة، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد... بعد إصابة ترمب بكورونا..الأسهم الأميركية تهوي والين يحلق أسواق المال

وقد يسبب النبأ موجة جديدة من التقلب في السوق، إذ يتأهب المستثمرون للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر تشرين الثاني والتي ستشهد منافسة حامية.

وارتفعت العملة الأميركية نحو نصف بالمئة مقابل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي شديدي التأثر بالمخاطرة، بينما صعد الين بنحو 0.3% إلى 105.27 للدولار وهو أعلى مستوياته منذ يوم الاثنين.

إلى ذلك، تراجع مؤشر داو جونز 1,7%، وستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 1,6%، فيما ارتفع الين مقابل الدولار.

وانخفض اليورو 0.3% إلى 1.1716 دولار.

وحقق الين مكاسب أكبر مقابل عملات أخرى، في ظل تحول واسع النطاق بعيدا عن الأصول العالية المخاطر والسلع الأولية. وكانت أحجام التداول في آسيا هزيلة بفعل عطلات في الصين.

وقال ترمب، على تويتر، إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترمب بفيروس كورونا المستجد وإنهما سيدخلان في حجر صحي.

ويقول محللون إن هذا قد يقلب حملته رأسا على عقب، لكن التداعيات متوسطة الأمد على العملات لن تتضح على الفور.