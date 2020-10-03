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ستاندرد آند بورز تعدل النظرة المستقبلية للمغرب إلى سلبية

المصدر: المغرب - رويترز
ستاندر آند بورز
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قالت وكالة ستاندر آند بورز النظرة المستقبلية للمغرب جرى تعديلها إلى سلبية على خلفية زيادة في الديون واحتياجات التمويل الخارجي بسبب كوفيد-19 دون تغيير في التصنيف الائتماني.

وتصنيف المغرب قد يجري خفضه إذا جاءت معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي دون التوقعات بفارق كبير أو إذا استمرت الزيادة في إجمالي احتياجات التمويل الخارجي.

وتتوقع أن تدهورا يفوق التوقعات بكثير في وضع الميزانية ووضع التمويل الخارجي للمغرب بسبب التداعيات الحادة لكوفيد-19.

وفقا لتوقعاتها، سينتعش النمو الاقتصادي للمغرب في 2021 بما يسمح له باستئناف الإصلاحات الهيكلية واستراتيجية ضبط الميزانية.

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#المغرب, #اقتصاد
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