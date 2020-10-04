نيويورك تعتزم إغلاق الأعمال غير الأساسية والمدارس بدءا من الأربعاء

قال عمدة مدينة نيويورك، بيل دي بلاسيو، إنه يخطط لإغلاق الأعمال غير الأساسية والمدارس العامة والخاصة في 9 أحياء بالمدينة بكل من بروكلين وكوينز، التي تنتشر فيها حالات الإصابة بكورونا.

وأضاف دي بلاسيو أن المدارس سيتم إغلاقها بدءا من يوم الأربعاء لمدة أسبوعين مبدئيا، ومن الممكن مدها إلى 4 أسابيع.

وسيتم إغلاق أماكن تناول الطعام الداخلية والخارجية في تلك المناطق، فيما سيتم الإبقاء على دور العبادة مفتوحة مع استمرار تطبيق القيود، وفقا لبلومبيرغ.

ويجب الموافقة على هذه الإجراءات من قبل حاكم نيويورك، أندرو كومو ، الذي قال في وقت سابق اليوم الأحد إن الولاية ستتولى التنفيذ المباشر في 20 نقطة ساخنة، والتي تؤدي إلى وصول العدوى إلى أعلى مستوياتها منذ الإغلاق.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنسبة 7. 0% حتى الساعة الثالثة والنصف صباحا، بتوقيت نيويورك مقارنة بنفس الفترة في اليوم السابق، لتصل إلى 38. 7 مليون شخص، حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبيرغ للأنباء.

وتجاوزت الزيادة على الصعيد الوطني متوسط الزيادة اليومية وهي 0.6% على مدار الأسبوع الماضي

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة حيث بلغت 829 ألفا و945، بزيادة 0.4% عما كان عليه في نفس الوقت أمس.

وشهدت مونتانا زيادة 3.6% في عدد الإصابات مقارنة بما كانت عليه في نفس الوقت أمس، ليصل إجمالي الإصابات بها إلى 14 ألفا و356.

وسجلت فلوريدا أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث توفي 74 شخصا بها.