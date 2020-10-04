هذه المدينة تقر فرض أعلى حد أدنى للأجور في العالم

قالت شبكة CNN الأميركية إن الناخبين في جنيف بسويسرا، وافقوا على فرض حد أدنى للأجور يعتبر الأعلى في العالم، ويعادل 25 دولاراً في الساعة.

ووفقاً لبيانات حكومية، فإن 58٪ من الناخبين في البلاد أيّدوا المبادرة التي حددت الحد الأدنى للأجور عند 23 فرنكاً سويسرياً في الساعة، والتي كانت مدعومة من قبل ائتلاف من النقابات العمالية وتهدف إلى "مكافحة الفقر، وتفضيل الاندماج الاجتماعي، والمساهمة في احترام كرامة الإنسان".

وفي حين أن سويسرا ليس لديها قانون وطني للحد الأدنى للأجور، إلّا أن جنيف هي الرابعة من بين 26 كانتوناً صوت لصالح الأمر في السنوات الأخيرة بعد نوشاتيل وجورا وتيسينو.

وقال ماورو بوجيا، مستشار ولاية جنيف، لـCNN في بيان إن "هذا الحد الأدنى الجديد للأجور سيُطبق على حوالي 6٪ من عمال الكانتون اعتباراً من الأول من نوفمبر".

ووصفت منظمة العمل النقابي في جنيف، المنظمة الجامعة للنقابات في جنيف، النتيجة بأنها "انتصار تاريخي، سيفيد بشكل مباشر 30 ألف عامل، ثلثاهم من النساء".

كما أشاد ميشيل شارات، رئيس اتحاد للعمال الذين يتنقلون بين جنيف وفرنسا المجاورة "Groupement Transfrontalier Européen"، بالقرار أيضاً.

وقال شارات لصحيفة الغارديان إن جائحة فيروس كورونا "أظهرت أن شريحة معينة من السكان السويسريين لا تستطيع العيش في جنيف"، مشيراً إلى أن الحد الأدنى الجديد للأجور هو "الحد الأدنى لعدم الوقوع تحت خط الفقر وكي لا تجد نفسك في موقف صعب للغاية".

وقال مجلس جنيف للدولة، الفرع التنفيذي المحلي، في رأي ضد الإجراء، إن الحد الأدنى الجديد للأجور سيكون "الأعلى في العالم".

ويدعو النظام السويسري الديمقراطي المباشر الناخبين إلى ممارسة حقهم 4 مرات في السنة، ويسمح للمواطنين بجمع التوقيعات لتقديم "مبادرات شعبية" ليتم تفعيلها.