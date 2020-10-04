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السعودية.. ضم 79 جهة حكومية في حساب الخزينة في 2021

المصدر: العربية.نت
وزارة المالية السعودية
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كشفت معلومات رسمية أن وزارة المالية السعودية تستهدف ضم 79 جهة حكومية في حساب الخزينة خلال العام المقبل 2021، حيث يجري الانتهـاء من المرحلة الأخيرة لمشروع بناء وتأسيس الوحدة المستقلة به بالوزارة، الهادفة إلى الاستخدام الفعال للأرصدة النقديـة الفائضة وغير المستغلة في أجهزة القطاع العام.

وينبثق مشـروع حساب إدارة الخزينة مـن برنامج تحقيق التوازن المالي أحد البرامج التنفيذية لتحقيق رؤية المملكة 2030، حيث يهـدف إلى تحسين إدارة النقد والسيولة من خلال تركز الإيرادات كافة، ومركزية جميع المصروفات، إضافة إلى وضع هيكل كفـؤ لتمويل المصروفات، بحسب ما ورد في صحيفة "الشرق الأوسط".

وبمعنى أدق، يهـدف مشروع "الخزينة" إلى تجنب تراكم الأرصدة النقدية الراكدة فـي الحسابات المصرفية الخاصة بالجهات الحكومية التـي لا تحقـق عائداً لضمان إدارة النقد بشكل فعال لتسهيل عمليـة التخطيـط المالي، وضمـان كفـاءة التمويـل، وتحسين الرؤيـة المستقبلية بجانب تعزيز الشـفافية للمـوارد الماليـة الحكومية.

وبحسب معلومات رسمية لوزارة المالية، سيتم العمل خلال المدى المتوسط على تحسين وتطوير النظام التقني والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تطوير الأعمـال، بجانب اكتمال مبادرة حساب الخزينة الموحـد بعـد تطبيق مفهوم الحسـاب الموحد على جميع الجهات الحكومية.

كلمات دالّة

#وزارة المالية السعودية, #البنوك السعودية, #ميزانية السعودية
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