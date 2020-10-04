غولدمان ساكس: سعر النفط 50 دولارا للبرميل بموازنة السعودية حتى 2023

قال البنك الاستثماري غولدمان ساكس في تقرير له إن تقديراته تشير إلى أن المملكة العربية السعودية تتوقع في موازنتها المبدئية التي أعلنت عنها الأسبوع الماضي، أن يصل سعر النفط إلى 50 دولاراً للبرميل خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقال فاروق سوسة المحلل لدى غودمان في لندن إن "استخدام تقديراتنا الخاصة لتقسيم الإيرادات الحكومية وحساباتنا تشير إلى أن الأرقام في ميزانية الدولة مبنية على متوسط لسعر النفط عند 50 دولاراً للبرميل خلال الفترة من 2020 إلى 2023".

موضوع يهمك أصدر البيان التمهيدي لميزانية السعودية للعام 2021، حيث تم تقدير الإنفاق في ميزانية السعودية عند 990 مليار ريال للعام... ميزانية السعودية 2021.. 846 مليار ريال إيرادات متوقعة والمصروفات 990 مليار اقتصاد

وتتشابه أرقام غولدمان ساكس تقريبا مع توقعات المجموعة المالية هيرميس، والتي قالت إن سعر النفط في موازنة المملكة خلال العام المقبل يتراوح بين 50 و55 دولاراً للبرميل.

ووفقا لتوقعات غولدمان ساكس، تبدو المملكة متحفظة في توقعاتها لسعر النفط، إذ يتوقع البنك الاستثماري أن ترتفع الأسعار إلى 65 دولارا للبرميل في 2021.

وأظهرت البيانات المالية للميزانية السعودية لعام 2021، استهداف المملكة تخفيض عجز الموازنة ليصل إلى 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2023، مقابل 3% في 2022، و5.1% في 2021، و12% في 2020.

وتتوقع الموازنة نمو الإيرادات على المدى المتوسط حتى 2023، لتصل إلى 928 مليار ريال في 2023، مقابل 864 مليار ريال في 2022، و846 مليار ريال في 2021.

وتشير البيانات أيضا إلى استهداف المملكة تقليص نفقاتها البالغة 1.068 تريليون ريال العام الجاري، إلى 990 مليار ريال العام المقبل، و955 مليار ريال العام 2022، و941 مليار ريال 2023.