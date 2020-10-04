في أول أيام تداولها.. هذه علامات سلامة الخمسة ريالات الجديدة

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ورقة نقدية من فئة الخمسة ريالات مصنوعة من مادة البوليمر، التي تمتاز بمواصفات أمنية عالية تعزز ثقة وأمان حامليها؛ وذلك لطبيعة التقنيات المعتمدة في صناعة الفيلم الشفاف المهيأ لتثبيت الألوان والعلامات الأمنية، مما يتيح لحامليها التأكد من سلامة الورقة النقدية عن طريق اللمس أو النظر أو الحركة.

والمعالم الرئيسية للعملة الجديدة التي سيتم البدء في تداولها اليوم الإثنين، تتمثل في الوجه الذي يضم صـورة خـادم الحرميـن الشـريفين الملـك سـلمان بـن عبدالعزيـز آل سـعود، وصــورة حقــل الشــيبة فــي الربــع الخالــي. إضافــة إلــى شــكل النافــذة الشــفافة التــي تحتـوي علـى زخـارف مسـتمدة مـن شـعار رؤيـة السـعودية 2030.

موضوع يهمك قال الدكتور نايف الشرعان، مدير إدارة العملة في مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في مقابلة مع قناة "العربية": إنه تقرر... "ساما" للعربية: ندرس تصنيع فئات أعلى من العملة من مادة البوليمر قصص خاصة

أما ظهر العملة، فهو عبارة عن صـورة منظـر لزهـور بريـة مـن المملكـة، إضافـة إلـى شـكل النافـذة الشـفافة التـي تحتـوي علـى زخـارف مسـتمدة مـن شـعار رؤيـة السـعودية 2030. ولون الورقة الرئيسي هو البنفسجي.

وقالت ساما أن من مميزات العملة الجديدة قدرتها على تحمل ظروف التداول، وصعوبة تزييفها، ومقاومتها للأوساخ وآثار الرطوبة، وعمرها أطول من الأوراق المتداولة، وصديقة للبيئة ويمكن إعادة تدويرها.

العملة السليمة

وأشارت ساما أنه للتأكد من أن العملة سليمة يتم إمالة الورقة النقدية في جميع الاتجاهات وتحقق من وضوح كافة عناصر العلامات الأمنية وتبدالها مع بعضها البعض.

ويجب أيضا التأكد من وجود العلامة الأمنية على الورقة النقدية، ووضوح ألوانها وعدم تداخلها.

كما يمكن التأكد من أن الورقة النقدية سليمة من اللمس، إذ أنها تمتاز بخشونتها، ويمكن تحسس الكتابة البارزة المنتشرة على وجه الورقة النقدية وظهرها.

العلامات الأمنية تتضمن:

- الطباعة البارزة والتي تنتشر على معظم أجزاء وجه وظهر الورقة النقدية، بحيث تضيف خشونة في الملمس وتناسقا في الألوان، ووضوحا في النقوش.

- خيط الأمان، وهو خيط أمان متقطع بالحبر المعناطيسي، يظهر على وجه الورقة النقدية على هيئة نوافذ بلون معدني فضي مقروء آليا.

- النافذة الشفافة، وهي نافذة شفافة يمكن مشاهدتها على وجه وظهر الورقة النقدية تحتوي على زخارف مستمدة من شعار رؤية السعودية 2030 بداخلها شعار الدولة السيفين والنخلة.

- الأشكال الفسفورية، عبارة عن أشكال هندسية، وزخارف بألوان فسفورية متعددة على وجه وظهر الورقة النقدية عند تعريضها للأشعة فوق البنفسجية.

- الحبر المتغير بصريا، وهو شكل زخرفي بداخله قيمة الفئة، ويمكن رؤيته بلونين مختلفين عن تحريك الورقة النقدية بشكل أفقي، حيث يتغير لون هذا الشكل من اللون البنفسجي إلى الأخضر.

- العلامة الخاصة بالمكفوفين وضعاف البصر، عبارة عن طباعة بارزة لشكل زخرفي يساعد المكفوفين وضعاف ابصر على التعرف على قيمة الفئة عند لمس الورقة النقدية.

- الحبر اللؤلؤي، وهو شريط مطبوع بأحبار فسفورية على ظهر الورقة النقدية، يتضمن شكلا زخرفيا بداخله قيمة الفئة 5، ويظهر عن إمالة الورقة النقدية بشكل أفقي.

- الكتابات الدقيقة، وهي عبارة عن كتابات صغيرة تنتشر في معظم أجزاء وجه وظهر الورقة النقدية يمكن رؤيتها باستخدام عدسة مكبرة.