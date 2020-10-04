علماء بنيجيريا يطورون فحصا لفيروس كورونا أرخص وأسرع

طور علماء من نيجيريا عُدة اختبار فيروس "كوفيد-19" أسرع وأرخص من شأنها زيادة الاختبارات التي يتم إجراؤها في منطقة واجهت نقصاً في معدات الاختبار، وقلة في الاختبارات لعدد هائل من السكان، وفقاً للسلطات الصحية في البلاد.

وذكرت شبكة CNN الأميركية أن الاختبار الجديد يُعد أرخص من اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل "PCR" الأخرى، والذي يُعد نوع الاختبار الأكثر شيوعاً، ويمكنه منح النتائج في أقل من 40 دقيقة، حسب ما ذكره المعهد النيجيري للأبحاث الطبية "NIMR".

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وقال المعهد إن عدة التشخيص ستكلف أقل من 25 دولارا، ويمكن تحليل العينات باستخدام جهاز متنقل يتمكن العمال من ذوي المهارات المنخفضة من تشغيلها بأقل قدر من التدريب.

وقال مدير "NIMR"، باباتوندي سالاكو، لـCNN إن الآلة التي يستخدمونها ليست الجهاز الشائع الذي يُستخدم لاختبار PCR، وأضاف: "لقد اشترينا الجهاز وقمنا بتكييف العُدة التي طورناها لتعمل مع هذه الآلة. وهي مخصصة لتشخيص مسببات الأمراض الأخرى".

ومع أن سالاكو أشار إلى كون معدل كشف عُدة "NIMR" أبطأ بقليل من اختبار "PCR"، إلا أنه "جيد بما يكفي في الوقت الحالي".