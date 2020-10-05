تعثر التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو.. ومعنويات المستثمرين تتأثر

أظهر مسح، اليوم الاثنين، تراجع معنويات المستثمرين في منطقة اليورو في أكتوبر تشرين الأول، وهو ما يوقف سلسلة 5 أشهر متتالية من التحسن، وذلك في مؤشر على المخاوف حيال تزايد وتيرة حالات الإصابة بفيروس كورونا.



ونزل مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو إلى -8.3 من -8.0 في سبتمبر أيلول، وذلك بالمقارنة مع توقعات لرويترز لقراءة عند -9.5.



وارتفع مؤشر الوضع الراهن إلى -0.32 من -0.33 في الشهر السابق، ليسجل أعلى مستوى منذ مارس آذار حين فرضت ألمانيا إجراءات عزل وقيود اجتماعية لإبطاء وتيرة انتشار كوفيد-19.

موضوع يهمك أظهرت بيانات اليوم الاثنين أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو جاءت أقوى كثيرا من التوقعات في أغسطس آب بفضل زيادة كبيرة في... مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو أقوى من التوقعات في أغسطس اقتصاد





وتراجع مؤشر التوقعات إلى 18.8 من 20.8، وهو أقل مستوى منذ مايو أيار، في مؤشر على القلق حيال تنام محتمل للإصابات خلال أشهر الشتاء.



وفي هذا السياق، قلل باتريك هاسي من سنتكس من شأن التراجع الطفيف للمعنويات، قائلا إن المسح لم يكشف عن خطر وشيك يحدق باقتصاد منطقة اليورو.



وشمل المسح 1085 مستثمرا في الفترة من الأول إلى الثالث من أكتوبر تشرين الأول.

تعثر التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو

إلى ذلك، أظهر مسح تعثر التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو في سبتمبر أيلول بسبب تراجع قطاع الخدمات المهيمن على اقتصاد التكتل نتيجة لإعادة فرض بعض القيود على الأنشطة للحيلولة دون انتشار جديد لفيروس كورونا.



ومن شأن ارتفاع معدلات العدوى في المنطقة، وهو ما خلص استطلاع أجرته رويترز الشهر الماضي إلى أنه أكبر تهديد للتعافي، إثارة قلق صناع السياسات الذين يحدوهم الأمل في أن اقتصاد التكتل يتعافى بعد انكماش تاريخي بلغ 11.8% في الربع الثاني من العام.



ولدعم الاقتصاد، يعتزم البنك المركزي الأوروبي شراء أصول إضافية مرتبطة بالجائحة بقيمة 1.35 تريليون يورو، كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن صندوق للتعافي حجمه 750 مليار يورو من المقرر إطلاقه العام المقبل.



لكن هذا لم يمنع هبوط القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع لمديري المشتريات، الذي يعتبر مقياسا جيدا لمتانة الاقتصاد، إلى 50.4 في سبتمبر أيلول من 51.9 في أغسطس آب، ليقترب من مستوى 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش.

جاء التراجع تحت تأثير نزول مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات، الذي يمثل نحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، والذي هبط إلى 48 من 50.5 في أغسطس آب، وإن كان هذا أفضل قليلا من تقدير أولي عند 47.6 .

ألمانيا.. قطاع الخدمات لم ينمو في سبتمبر

في ألمانيا، أظهر مسح اليوم أن قطاع الخدمات لم يشهد نموا في سبتمبر أيلول، لكن قوة قطاع الصناعات التحويلية ساعدت القطاع الخاص في أكبر اقتصاد في أوروبا في أن يظل على مسار يؤدي إلى تعاف متين في الربع الثالث.



ونزلت القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات بقطاع الخدمات إلى 50.6 من 52.5 في الشهر السابق.



وهذه القراءة، التي جاءت أعلى من قراءة أولية بلغت 49.1، تمثل زيادة لمؤشر قطاع الخدمات لثالث شهر على التوالي عن مستوى 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش.



وصعدت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات، الذي يغطي قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية، إلى 54.7 من 54.4 في الشهر السابق. وهي أعلى من قراءة أولية عند 53.7.

الاقتصاد البريطاني أثبت متانته

أما في بريطانيا، فقد أظهر مسح كبير اليوم أن اقتصاد البلاد أثبت الشهر الماضي أنه أكثر متانة مما كان يعتقد في البداية بالرغم من تشديد إجراءات العزل العام وتوقف إعانة حكومية مؤقتة لأنشطة مثل المطاعم والحانات.



وهبط مؤشر آي.إتش.إس ماركت/سي.آي.بي.إس لمديري المشتريات بقطاع الخدمات، الذي لا يشمل تجارة التجزئة، إلى 56.1 في سبتمبر أيلول من ذروة خمس سنوات مسجلة في أغسطس آب عند 58.8، لكن التراجع كان أقل من تقدير قراءة أولية عند 55.1.



ونزل مؤشر مديري المشتريات المجمع، الذي يشمل بيانات الصناعة التحويلية الصادرة الأسبوع الماضي، إلى 56.5 من أعلى مستوى في ست سنوات المسجل في أغسطس آب عند 59.1، وهو أيضا تراجع أقل منه في قراءة أولية.