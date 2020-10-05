مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو أقوى من التوقعات في أغسطس

أظهرت بيانات اليوم الاثنين أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو جاءت أقوى كثيرا من التوقعات في أغسطس آب بفضل زيادة كبيرة في المشتريات عبر الإنترنت ونمو مبيعات الملابس وسط جائحة كوفيد-19، غير أنه جرى تعديل مبيعات يوليو تموز بالخفض.

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فقد قفزت مبيعات التجزئة في 19 دولة تتعامل باليورو 4.4% عل أساس شهري في أغسطس آب، مسجلة زيادة سنوية 3.7%، مما يتجاوز توقعات المحللين لزيادة شهرية 2.4% و2.2% على أساس سنوي.

لكن بيانات يوليو تموز روجعت بالخفض لتسجل هبوطا شهريا 1.8% و0.1 على أساس سنوي مقارنة مع 1.3% و0.4% على الترتيب في القراءة السابقة.

وترجع القفزة في مبيعات أغسطس آب لزيادة 12.4 شهريا و23.8 سنويا في الطلبيات عبر البريد والإنترنت. يأتي ذلك في مقابل انخفاض حاد على أساس شهري في يوليو تموز وبنحو مثلي الزيادة السنوية المسجلة فيه.