استئناف منح أذون دخول وتصاريح العمل لجهات حكومية بالإمارات

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث استئناف العمل بالسماح بإصدار التأشيرات الجديدة لفئة العمالة المساعدة، بالإضافة إلى البدء بإصدار أذونات الدخول للعمل لدى الجهات الحكومية وشبه الحكومية والمنشآت الحيوية في الدولة، عبر القنوات الرئيسية للهيئة واتخاذ كافة الاشتراطات والإجراءات الاحترازية والوقائية لدى منافذ الدولة، وإنهاء إجراء الفحص المسبق قبل الوصول وقيام صاحب العمل أو المؤسسة باستقبال وحجر القادمين لمدة 14 يوما بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية استمرار السماح بدخول حاملي الإقامات السارية من فئة العمالة المساعدة من جميع الجنسيات.

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ويشمل ذلك أيضا حاملي الإقامات السارية والعاملين لدى الجهات الحكومية وشبه الحكومية والمنشآت الحيوية من فئة العمالة لجميع الجنسيات، على أن تقوم الجهة المسؤولة بتقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للهيئة " ica.gov.ae " .

وشددت الهيئة على أهمية التقيد بإجراءات الفحص المسبق قبل الوصول للدولة، بهدف تمكين عودة هذه الفئة إلى الدولة على النحو الذي تحقق به تكامل الجهود المبذولة مع مختلف قطاعات الدولة ومؤسساتها الحيوية، تزامناً مع جاهزية آليات العمل المشتركة في شأن الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة لمواجهة " كوفيد19 ".