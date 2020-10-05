"الزكاة والدخل" للعربية: 12 استثناء من ضريبة التصرفات العقارية

قال حمود الحربي المتحدث الرسمي لهيئة الزكاة والدخل إن هناك 12 استثناء من ضريبة التصرفات العقارية مثل التصرف على في العقار في حالة تقسيم التركة، أو نقل العقار لدى جهة موثقة كهبة للأبناء أو لأحد الأقارب حتى الدرجة الثانية.

وتتضمن الاستثناءات، وفقا لحديث الحربي لقناة العربية، تقديم العقار كحصة عينية في أحد الشركات المساهمة بشرط ألا يتم التصرف في الأسهم المقابلة لهذا العقار لأكثر من 5 سنوات.

موضوع يهمك قال الرئيس التنفيذي للاستثمار في مضاء للاستثمار، ثامر السعيد، إن استحداث ضريبة "التصرفات العقارية" بـ 5% بدلا من "القيمة... كيف ستتأثر سيولة السوق بضريبة التصرفات العقارية؟ أسواق المال

كما تشمل الاستثناءات أيضا الجهة الحكومية التي تقوم ببيع عقار، كما يتم إعفاء نقل العقار إلى جهة حكومية، ومن حق مجلس الإدارة منح مزيد من الاستثناءات، وفقا للحربي.

وذكر أن التصرفات العقارية هو أي تصرف قانوني يؤدي إلى نقل ملكية العقار أو الانتفاع لغرض التملك أو الإيجار تشمل عدة صور البيع والمقايضة، الإيجار التمويلي والتأجير التمويلي.

وأشار إلى أن في قانون ضريبة القيمة العقارية، كانت الحكومة تتحمل 150 ألف ريال عن المواطن، أما الآن أصبح التحمل مليون ريال من قيمة العقار عن المسكن الأول.

وأعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية، أنه سيتم بدءا من الأحد إعفاء كافة التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%.