"صنع في السعودية".. عنوان المرحلة ووزير الصناعة يكشف 4 مسارات للنهوض

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بندر الخريف أن السعودية بدأت بدراسة المفاضلة حول جدوى صناعة السيارات، مبيناً أن السيارات الكهربائية تعد قطاعاً جديداً، ويمكن أن تستثمر المملكة بها خاصة في مجال البطاريات، في ظل النمو الكبير للسيارات الكهربائية خلال الفترة الأخيرة.

وشدد الخريف على أهمية بناء المعاهد لدعم توظيف المواطنين، والاستثمار في الإنسان، خاصة أن الدولة تدعم القطاع الخاص لخلق فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة للمواطنين، وتأهيل الشباب والشابات لسوق العمل.

وقال إن التنوع الاقتصادي يجب أن يكون مبنياً على صناعات مستدامة، وهناك صناعات بنيت على ثروات طبيعية مثل الغاز والنفط والمعادن، لافتا إلى أنه خلال الفترة الأخيرة تعمل الوزارة على تعميق القيمة المضافة من هذه الموارد، بدلاً من تصديرها إلى العالم بدون قيمة مضافة، بحسب ما ورد في صحيفة "عكاظ".

موضوع يهمك كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية أن عدد المصانع التي صدر لها تراخيص من منذ بداية العام حتى نهاية آب (أغسطس)... "الصناعة" السعودية: 531 ترخيصاً لمصانع جديدة خلال 8 أشهر اقتصاد

التنوع الاقتصادي تزامنا مع رؤية 2030

وأعلن أن رؤية 2030 تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتوسيع قاعدة الاقتصاد السعودي، والوزارة مناطة بجزء كبير في هذا الجانب، فالتنوع الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق بشكل مستدام، إلا من خلال قاعدة قوية من الاستثمارات والبنية التحتية للقطاعات الواعدة مثل الطاقة والتقليدية مثل التجارة، ومثل السياحة وغيرها، ويعول على الوزارة تحقيق نقلة نوعية تتعلق بالتنوع الاقتصادي في السعودية.



النجاح الصناعي للتغلب على كورونا

وحول جائحة كورونا، ومدى تأثر الصناعات الوطنية بها، بين وزير الصناعة أن السعودية من أقل الدولة التي عانت من قلة الإمدادات خلال جائحة كورونا، ولم يستشعر المواطنون بأي نقص في الغذاء أو الدواء، فهناك مصانع قامت خلال نهضة المملكة في السبعينات، وساهمت في تنميتها، ما نتج عنها صناعات قوية وكبرى كقطاعات الأسمنت، ومواد البناء، والقطاع الزراعي، والمعدات، وهناك شركات محلية عملاقة وصلت منتجاته إلى الدول الأخرى.

المسارات الأربعة للوزارة

وكشف الخريف أن لوزارة الصناعة والثروة المعدنية 4 مسارات تركز عليها لتحقيق رؤيتها في 2030:

- أولها، المحافظة على المكتسبات الموجودة من صناعات أنشئت وأصبحت قادرة على الاستمرار، وتحقيق القيمة المضافة الأعلى للصناعات الموجودة، وخلق صناعات تحويلية وثانوية للاستفادة من كل الإمكانيات.

- أما المسار الثاني فيعتمد على الخطط الطموحة لتحويل أكبر قدر من الاستهداف المحلي إلى صناعة محلية، ويتم العمل مع العديد من الجهات للوصول إلى مرحلة تتمكن من خلالها الصناعات إلى استهداف الشريحة المحلية، مع تصدير الفائض منها إلى خارج السعودية.

- والمسار الثالث يتمثل في استغلال التقنيات الحديثة، واستفادة السعودية من الثروة الصناعية الكبرى بأكبر قدر ممكن، لتحقيق 3 مكاسب ممثلة في: "وضع السعودية في مصاف المتقدمة بشكل أسرع من الصناعات التحويلية، مع إضافة إلى مناسبته لمعظم شرائح السكان، خاصة أن أغلبهم من الشباب ذوي المستوى التعليمي المتقدم ولديهم قدرة على التعامل مع التقنية بسهولة، أما المكتسب الثالث فيتمثل في الثورة الصناعية الرابعة التي تمكن القطاعات الأخرى لتحسين الإنتاج وربط الصناعة مع الخدمات لتستفيد من التقنية".

- والمسار الرابع للوزارة يهدف إلى خلق صناعات واعدة للمجتمع، مع تطلع الوزارة لتحديد مجموعة من الصناعات التي لها طلب عالمي، وتتبناها السعودية عبر استغلال موقعها الجغرافي نظراً لما تتمتع به من بنية تحتية.

مليار ريال لمسح الدرع العربي

وأعلن وزير الصناعة، أن السعودية خصصت ملياري ريال، لمسح كامل الدرع العربي واكتشاف المعادن فيه، وخلال الأسابيع القليلة القادمة سيكون هناك مشروعان لهذا الاتجاه يهدان إلى الحصول على معلومات دقيقة عن الثروات الطبيعية، فالسعودية تمتلك ثروات تعدينية، وعند تقديم المعلومات للمستثمرين فهذا سينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي.

300 مليار صادرات السعودية الصناعية

ردا على سؤال، أشار إلى أن الصادرات السعودية بلغت قرابة 300 مليار ريال، وتستهدف السعودية لأن ترفع قيمة الصادرات مستقبلاً لتصل إلى ضعف المبلغ الحالي، والسعودية تصدر حالياً قرابة مليار ريال من الأدوية، ويتم الإقبال عليها لجودتها، ففي حال كانت جودة الأدوية رديئة لن يتم الإقبال عليها.

صنع في السعودية

وحول السؤال عن مشروع "صنع في السعودية" ومدى دعم المشاريع المحلية، خاصة في قطاع الحج والعمرة، أكد وزير الصناعة أن الصناعات السعودية حققت أرقاماً إيجابية كبرى، فخلال زيارته إحدى شركات النفط في ليبيا تم إخبارنا أن المضخات السعودية حققت رقماً قياسياً لعملها دون توقف لمدة تجاوزت 520 يوماً.

وهناك شركات الأغذية المحلية التي يصل إنتاجها للعديد من الدول، وهذه الشركات جودة منتجاتها قوية جداً وأصبحت مطلباً للعديد من الدول، وإحدى شركات الكهرباء زرتها أخيراً، وكان لديها مشروع جبار على مساحة تقارب 700 ألف متر مربع في مجال صناعة الكهرباء، ولديهم براءة اختراع وطوروا منتجات كثيرة، وأصبحوا يصدرون منتجاتهم للخارج، ويعمل لديها أكثر من 700 فتاة سعودية.

أما في سدير الصناعية، فقد صرفت الدولة ملياراً ونصفاً، وخلقت استثمارات وفرصاً وظيفية للشباب والشابات.

5400 مصنع محلي

وأفصح أن عدد المصانع المحلية بلغ حتى الآن 5400 مصنع، توفر فرصاً وظيفية لـ 600 ألف عامل، منهم 220 ألف عامل سعودي، أما في مجال التعدين فهناك 1800 رخصة تساهم في خلق 13 ألف وظيفة، وبين أن قيمة الاستثمارات في القطاع الصناعي بلغت 1 تريليون ريال، وفي القطاع التعديني 300 مليون ريال.

مراجعة المقابل المالي

وفي ما يتعلق بالمقابل المالي المفروض على الرخص التعدينية، اعتبر الوزير بندر الخريف أن المقابل المالي حالياً على كل طلب، وتتم مراجعة المقابل المالي بشكل دوري، مؤكداً أن المقابل المالي حالياً يعد جيداً.