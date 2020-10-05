ما حجم الديون والالتزامات المالية على إقليم كردستان العراق؟

قال رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني إن مجموع الديون الخارجية والداخلية المترتبة على حكومة إقليم كردستان تبلغ نحو 7.3 مليار دولار ( 7.256.283.646 دولارا).

ولفت إلى أن العجز في قانون الموازنة العراقية يصل إلى 60% من قيمة الإيرادات، بحسب ما نقلت شبكة رووداو الكردية على تويتر.

وأوضح أن إجمالي الديون والالتزامات المالية بما فيها قروض المصارف ومدخرات رواتب الموظفين في إقليم كردستان يصل إلى 28.476.675.039 دولارا.

موضوع يهمك قالت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق، إن أرقام إنتاج النفط الكردي بالعراق تتماشى مع شروط اتفاق... إقليم كردستان العراق: إنتاج النفط يتماشى مع اتفاق أوبك+ طاقة

ومن بين هذا المبلغ، التزامات مالية بقيمة 8.337.989.532 دولاراً، أما الالتزامات المتعلقة بمدخرات رواتب الموظفين فتبلغ 8.966.156.514 دولاراً، فيما تبلغ ديون المصرف التجاري العراقي ومصرف كردستان الدولي 3.916.245.347 دولاراً.

وعلى صعيد اتفاق أوبك بلس، أفاد أن حكومة إقليم كردستان وافقت على تخفيض إنتاج النفط وفق اتفاق أوبك بلس بشرط تحقيق مبدأ العدالة.