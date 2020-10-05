إطلاق برنامج "مسرعة" لتمكين رواد الأعمال السعوديين في التقنية المالية

أعلنت مبادرة فنتك (التقنية المالية) السعودية بالتعاون مع "فلات سيكس لابس" (Flat6labs)، أمس إطلاق برنامج "مسرعة فنتك" لأول مرة، الذي يهدف لدعم الابتكار وتمكين رواد الأعمال وزيادة فرص الاستثمار، وذلك امتداداً للجهود المبذولة في دعم وتمكين قطاع التقنية المالية في السعودية.

ويعمل البرنامج من خلال منظومة فنتك السعودية وموارد برنامج "فلات سيكس لابس" لتزويد ما يصل إلى عشر شركات فنتك بأفضل الممارسات والموارد والأدوات التي يحتاجونها لتطوير وتوسيع نطاق أعمالهم القائمة على حلول التقنية المالية.

ويمتد البرنامج لمدة ثلاثة أشهر مكثفة تهدف إلى تمكين رواد الأعمال الأكثر ابتكاراً وكفاءة الذين يظهرون إمكانات هائلة في قطاع التقنية المالية في المملكة، وسيوفر البرنامج أيضاً للشركات المُشاركة التعامل مع المستثمرين وكذلك توجيههم وإرشادهم وتدريبهم من قبل محترفين معروفين بمهارات استثنائية، كما ستمنح الشركات الفرصة لتعزيز مهاراتهم في طرح العروض الترويجية واستعراض حلولهم المبتكرة في الفعاليات الإقليمية والعالمية.

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وقالت مدير فنتك السعودية نجود المليك، في بيان صدر أمس، إن "مسرعة فنتك" تعد حدثاً مهما لـ"فنتك السعودية" حيث شهد العام الماضي ازدياداً في عدد شركات الفنتك في المملكة بواقع ثلاثة أضعاف، موضحة أن برنامج المسرعة سيزود رواد الأعمال بالمهارات الأساسية والدعم والوسائل التي يحتاجونها لتنمية أعمالهم في قطاع التقنية المالية في البلاد.

من جانب آخر، أكد الرئيس التنفيذي لبرنامج "فلات سيكس لابس" رامز الصيرفي، التحول الهائل في توجه السوق السعودية نحو حلول التقنية المالية والأنظمة المالية غير النقدية.

وأُطلقت مبادرة "فنتك السعودية" من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي بالشراكة مع هيئة السوق المالية، سعيا لدعم تطوير قطاع التنقية المالية في المملكة.

وتشهد السعودية نشأة قطاع مزدهر للتقنية المالية ومع ضوء تسارع وتيرة نمو القطاع، فبين عامي 2017 و2019. ازدادت قيمة معاملات التقنية المالية بمعدل يفوق 18 في المائة كل عام، لتصل بذلك إلى ما يتجاوز 20 مليار دولار حتى عام 2019، في وقت يتوقع أن تتجاوز قيم المعاملات في سوق التقنية المالية في المملكة 33 مليار دولار بحلول عام 2023.