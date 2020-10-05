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تركيا: التضخم 11.75% في سبتمبر مع استمرار تهاوي الليرة

المصدر: دبي - العربية.نت
التضخم 11.75% في سبتمبر مع استمرار تهاوي الليرة
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سجل معدل التضخم في تركيا 11.75% في سبتمبر، بعدما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة إثر فشل الإجراءات التي اتخذها في تحقيق استقرار الليرة.

وأدى تراجع أسعار العقارات إلى كبح جماح التضخم رغم ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

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وكانت توقعات المحللين قد أشارت إلى تجاوز التضخم حاجز 12% مع استمرار تهاوي الليرة التركية، التي خسرت نحو 5% من قيمتها خلال سبتمبر فقط، لتصل خسائرها إلى 24% منذ بداية العام الحالي.

يذكر أن التضخم في تركيا سجل 12% في يونيو، قبل أن ينخفض بنسبة طفيفة خلال شهري يوليو وأغسطس.

كلمات دالّة

#التضخم, #الليرة, #تركيا
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