التجارة الدولية تنخفض 9.2% العام الجاري.. والتحدي الأكبر في 2021

ترى منظمة التجارة العالمية أن التبادلات التجارية العالمية التي كانت من بين الضحايا الاقتصادية الرئيسية لوباء كوفيد-19هي بحال أفضل مما كان متوقعًا، لكن الانتعاش سيكون أضعف بكثير مما كان يؤمل، فيما يخيم عدم اليقين على توقعات المنظمة.

وتقدر منظمة التجارة العالمية أن التجارة الدولية ستنخفض "فقط" بنسبة 9.2% من حيث الحجم هذا العام، بعدما توقعت في نيسان/أبريل نيسان انخفاضًا بنسبة 12.9% وفق أكثر السيناريوهات تفاؤلاً. ووضعت هذه السيناريوهات بعد أربعة أشهر فقط من بدء الجائحة التي أودت بأكثر من مليون شخص في العالم.

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أما بالنسبة للعام 2021، فتتوقع المنظمة انتعاشًا بنسبة 7.2%، في حين أنها تحدثت في السابق في نيسان/أبريل عن نمو بنسبة 21.3% تقريبًا. وعادت لتحذر من مخاطر الهبوط مجدداً، ولا سيما في سياق عودة تفشي الفيروس في بعض المناطق واضطرار الدول إلى إعادة فرض تدابير الإغلاق.

كما ترى منظمة التجارة العالمية أن "وتيرة النمو يمكن أن تتباطأ بمجرد استنفاد الطلب وتجديد مخزونات الشركات".

وقال شياو تشون يي، نائب المدير العام للصحافة، إن كل هذا قد "يكلف ما يصل إلى 4 نقاط مئوية للنمو المتوقع في تجارة البضائع في عام 2021".

وعلى العكس من ذلك، فإن التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا المستجد العام المقبل يمكن أن يعطي دفعة "تصل إلى 3 نقاط مئوية" في زيادة تجارة السلع.

بالنسبة لهذا العام، "أشاعت النتائج التجارية الجيدة المسجلة في حزيران/يونيو وتموز/يوليو بعض التفاؤل بشأن النمو الإجمالي للتجارة في عام 2020"، وفق منظمة التجارة العالمية التي تشير بشكل خاص إلى القفزة المتوقعة في تجارة السلع المرتبطة بـكوفيد-19.

وبذلك ازدادت التجارة الدولية في معدات الوقاية الشخصية بنسبة 49% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، بمبلغ 98 مليار دولار، منها 71 مليار دولار للأقنعة الواقية وحدها.

وقالت باربرا داندريا أدريان الخبيرة الاقتصادية في المنظمة، إن الصين وحدها صدرت 43,8% من جميع معدات الحماية الشخصية خلال هذه الفترة.