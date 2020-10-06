الصين: حظر أميركا لـ "تيك توك" ينتهك قواعد منظمة التجارة

أفاد مسؤول تجاري أن الصين قالت خلال اجتماع لمنظمة التجارة العالمية إن القيود الأميركية على تطبيقي الهاتف المحمول الصينيين تيك توك ووي تشات تنتهك قواعد المنظمة.



أمرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بحجب تنزيل التطبيقين وأمرت بايت دانس، الشركة الصينية المالكة لتيك توك، ببيع عملياتها إلى شركة أميركية، عازية ذلك إلى مخاوف أمنية. لكن قضاة أميركيين شككوا في دفوع الحكومة.



وقال مسؤول تجاري مطلع، طالبا عدم كشف هويته، إن ممثلا عن الصين قال خلال الاجتماع المغلق الذي عُقد يوم الجمعة إن الإجراءات "تتعارض بوضوح مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وتُقيد خدمات التجارة عبر الحدود وتنتهك المبادئ والأهداف الأساسية لنظام التجارة متعدد الأطراف".

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وأضاف أن ممثل الصين وصف عدم تقديم واشنطن أدلة دامغة على أسباب الإجراءات التي اتخذتها بأنه "انتهاك صارخ" للقواعد.



وقال المسؤول إن الولايات المتحدة دافعت خلال نفس الاجتماع عن إجراءاتها، قائلة إنها تستهدف الحد من المخاطر على الأمن القومي. وكانت الإدارة الأميركية قالت في وقت سابق إن الحكومة الصينية تصل إلى بيانات المستخدمين الأميركيين.



ولم يعلق مكتب الممثل التجاري الأميركي حتى الآن. ولم يرد مسؤول بالبعثة الصينية لدى منظمة التجارة بعد على طلب للتعليق.



ولن تسفر التصريحات الصينية عن أي نتائج في حد ذاتها، لكن بوسع بكين تقديم شكوى رسمية إلى المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا.